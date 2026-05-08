À l’approche d’un match qui pourrait envoyer l’ASSE en Ligue 1 face à Amiens, lors de la 34ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. L'infirmerie stéphanoise n'a jamais été aussi chargée. Philippe Montanier a dressé un bilan médical brutal avant le match de la montée. Mais le coach de l'ASSE refuse le pessimisme. Pour lui, la situation reste une opportunité à saisir.

ASSE : Le bilan médical, sans filtre

Philippe Montanier n'a pas tourné autour du pot. L'état de l'infirmerie stéphanoise avant le match le plus important de la saison est préoccupant, et le coach l'a énoncé nommément, un par un.

«Flo Tardieu, forcément, out. Le petit Nadir El-Jamali, même si ça va mieux, out. Mahmoud Jaber, out. Paul Eymard, sa fracture du tibia, out. Paalberg, on n'en parle jamais, c'est un jeune prometteur, mais il a un problème de tendon rotulien, out. Chico Lamba a été opéré avec succès, out.»

ASSE : Plusieurs incertitudes avant Amiens, dont Larsonneur

Six absences certaines, auxquelles s'ajoutent les cas les plus sensibles. «Gautier Larsonneur est incertain par rapport à sa plaie sur le genou qu'il a eu après Rodez. Kévin Pedro, incertain aussi, on verra demain par rapport à sa sortie. Aïmen Moueffek, incertain. Et Zuriko, incertain, qui a repris un peu le ballon aujourd'hui jeudi et qu'on testera demain.»

Et le cas Le Cardinal, que Montanier aborde avec un optimisme prudent : «Le Cardinal incertain mais j'essaie d'être optimiste quand même. Il a repris l'entraînement, on testera demain définitivement.»

Huit absents, quatre incertains, un absent qui revient peut-être. Le tableau est brutal.

La formule Coupe d'Europe

Face à cette réalité, Montanier a choisi une métaphore pour cadrer la semaine mentalement. «Il faut déjà se concentrer avec ceux qui sont valides et préparer l'équipe pour ce match un petit peu, je dirais, Formule Coupe d'Europe pour nous. C'est comme si on avait perdu 1-0 à l'aller et il fallait gagner 2-0 au retour.»

La situation est claire sur le plan mathématique : une victoire seule ne suffit pas forcément. Il faudra gagner, et si possible par plusieurs buts d'écart pour espérer dépasser Le Mans au goal average dans le meilleur des scénarios. «Nous faut qu'on gagne et puis après on fera les comptes en fonction des autres résultats. On s'est mis aussi dans cette situation là donc faut l'assumer.»

Sur ce qui ne dépend pas des Verts, Montanier est lucide : «Le reste ne dépend pas de nous. Mais comme ça ne dépend pas de nous, on va forcément y jeter un oeil, mais on n'a aucune influence dessus.»

ASSE : Pas de pessimisme, une opportunité incroyable

La question du moral dans le groupe était inévitable. Montanier l'a reçue et répondue avec conviction. «Non pas trop parce qu'on a une opportunité incroyable : après trois défaites consécutives et on a encore cette possibilité de monter directement donc c'est une super opportunité à saisir, à nous d'être prêts pour la saisir.»

Le coach insiste sur l'aspect positif d'une situation qui pourrait décourager. Trois défaites de suite, huit absents, et pourtant : la montée directe est encore possible. «Il faut marquer, donc il faut toujours bien défendre», résume-t-il simplement.

Cardona et la prophétie de Montanier

Un aparté sur le but d'Irvin Cardona, décisif dans le contexte de la course à la montée, a donné lieu à une réflexion savoureuse du coach. «Le but d'Irvin Cardona ? Finalement il est important et j'avais dit à un moment donné que chaque point est précieux, chaque but est précieux. Mais comme je suis depuis le début je vous le dis, ça va se jouer la dernière journée. Bon bah je suis désolé d'avoir raison.»

Une petite satisfaction personnelle, glissée avec le sourire, dans une semaine qui n'en offre pas beaucoup.

ASSE : Les absents comme opportunité

Montanier a terminé sur un message à destination de ceux qui seront disponibles samedi. «Il y a l'aspect mental, mais il nous reste encore une équipe compétitive. C'est vrai que l'idéal c'est d'arriver dans le money time avec ses joueurs cadres. Mais quand ce n'est pas le cas, il y a justement l'occasion pour d'autres de se montrer et de montrer qu'ils vont être très utiles à l'équipe.»

Samedi à 20h00, Geoffroy-Guichard à guichets fermés. L'ASSE diminuée, mais le Chaudron sera plein. Le reste appartient au football.

Source : conférence de presse Philippe Montanier