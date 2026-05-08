Thomas Monconduit va disputer le dernier match de sa carrière professionnelle à Geoffroy-Guichard. L’ancien milieu de l’ASSE s’attend à une soirée unique, mais prévient : Amiens ne viendra pas en victime.

Le rendez-vous a tout d’un moment à part. Samedi soir, dans un Chaudron qui promet d’être bouillant, Thomas Monconduit fera ses adieux au football professionnel. Un symbole fort pour celui qui a porté le maillot vert et qui s’apprête à retrouver un stade qu’il connaît parfaitement. En conférence de presse, le capitaine amiénois n’a pas caché son émotion, tout en restant fidèle à son état d’esprit de compétiteur.

« C’est particulier pour moi, c’est évident », a-t-il confié. L’ancien Stéphanois s’attend à une ambiance à la hauteur de l’enjeu. « Retrouver le Chaudron plein… Je pense qu’on va vivre un moment assez unique et magique. » Une atmosphère qu’il connaît bien, contrairement à certains de ses coéquipiers. Mais malgré le contexte, pas question de faire de la figuration.

ASSE : Monconduit veut jouer un mauvais tour aux Verts

Si l’émotion sera au rendez-vous, Monconduit n’oublie pas l’essentiel : la compétition. Relégué avec Amiens, le milieu de terrain regrette de ne pas pouvoir vivre cette affiche dans un contexte plus favorable. Mais il reste clair sur les intentions de son équipe.

« On y va pour jouer le match, et puis on y va pour gagner », insiste-t-il. Un discours sans détour, même face à une équipe de l’ASSE qui joue sa montée. Le capitaine amiénois ne cache d’ailleurs pas son regard sur le potentiel stéphanois.

« Si eux, ils ne sont pas armés, personne n’est armé », lâche-t-il. Pour lui, les Verts restent les mieux équipés pour accéder à l’élite. Mais il met en garde : la pression sera forte. « Je pense que ça va être difficile pour eux aussi. »

Un avertissement qui résonne à quelques heures d’un match crucial pour les hommes de Philippe Montanier.

Une fin de carrière assumée sans regrets

Au-delà du match, cette soirée marquera surtout la fin d’un parcours riche pour Thomas Monconduit. Un moment propice au bilan. Et sur ce point, le joueur affiche une sérénité totale.

« Je n’ai pas de regrets », affirme-t-il avec lucidité. Loin de nourrir des remords, il assume pleinement ses choix. « Si ma carrière s’est passée comme ça, c’est qu’elle devait se passer comme ça. »

Un discours marqué par le recul et l’expérience. Le milieu rappelle aussi d’où il vient. « À 23 ans, je me retrouve au chômage. J’aurais signé tous les jours pour cette carrière. » Une phrase forte, qui résume le chemin parcouru.

Samedi, à Geoffroy-Guichard, l’émotion sera donc bien présente. Mais attention : Monconduit ne compte pas offrir un cadeau d’adieu aux Verts. Et c’est peut-être ce qui rendra cette soirée encore plus intense.

Source : Conférence de presse