Selon les informations de L’Équipe, Philippe Montanier n’est pas arrivé par surprise à l’ASSE. Depuis le mois de novembre, l’entraîneur normand échangeait régulièrement avec le board stéphanois, incarné par Huss Fahmy, vice-président exécutif de Kilmer Sports Ventures. Une anticipation assumée, mais une décision qui a tardé à se concrétiser.

L’ASSE version Kilmer Sports Ventures change de méthode contrairement à l'ancienne direction. Fini les choix dictés par l’urgence émotionnelle. La nouvelle direction observe, analyse et anticipe. Dans ce cadre, Philippe Montanier était déjà une option bien identifiée dès l’automne. Le technicien de 61 ans était en contact téléphonique régulier avec les décideurs du club depuis novembre. Il ne s’agissait pas d’échanges ponctuels mais d’un véritable suivi dans la durée. Montanier a ainsi supervisé en temps réel l’ensemble des matches des Verts, avec un regard extérieur mais constant sur l’évolution de l’équipe. Une situation radicalement différente de celle observée sous l’ancienne direction.

Cette stratégie pose toutefois une question majeure aujourd’hui. N’a-t-on pas perdu trop de temps ? Car pendant que le diagnostic se peaufinait, la situation sportive, elle, continuait de se fragiliser. Lorsque la décision finale tombe, le contexte est déjà critique. Philippe Montanier hérite d’une équipe sous pression, mentalement touchée, et d’un calendrier impitoyable. Il ne reste plus que treize matches pour agir. Treize rencontres pour redresser une trajectoire compromise.

Philippe Montanier à l'ASSE, un choix anticipé mais tardif

Le paradoxe est là. Jamais un entraîneur n’avait été autant préparé en amont à l’ASSE ces dernières années. Philippe Montanier connaissait le groupe, ses forces, ses failles et ses manques avant même de poser le pied à L’Étrat. Kilmer Sports Ventures a voulu prendre le temps d’évaluer, sans céder à la panique. Une approche rationnelle, presque froide, assumée par le board stéphanois.

Mais le football ne laisse pas toujours le luxe du temps long. En Ligue 2, chaque semaine compte. Et aujourd’hui, Montanier démarre avec un compteur déjà très avancé. Il n’a ni période d’adaptation ni marge d’erreur. Le technicien le sait et ne cherche pas à installer une révolution. Il va droit au but.

Une méthode directe pour compenser le manque de temps

Dès son arrivée, Philippe Montanier a entamé une série d’entretiens individuels. Vingt minutes par joueur, pas davantage. Une méthode ciblée, pragmatique, destinée à recréer rapidement du lien et de la confiance. Il a commencé par les joueurs en difficulté. Lucas Stassin, en déficit de confiance, a été invité à se recentrer sur le collectif et à alléger la pression individuelle. Le message est clair, sans détour, fidèle à la personnalité du coach.

Sur le terrain, les séances sont intenses. Les matinées sont parfois musclées, malgré les appels à la modération du staff. La blessure de Florian Tardieu mardi en est un rappel. Les après-midis sont consacrés à la vidéo, avec environ une heure d’analyse collective quotidienne. Montanier insiste sur les détails, les erreurs récurrentes et les ajustements immédiats.

Le temps manque, mais la méthode est posée. Reste à savoir si ces trois mois d’anticipation compenseront les semaines perdues sans décision. La réponse arrivera vite. Très vite. Sur le terrain.