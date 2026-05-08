ASSE : Gestion des blessés, projet Kilmer, vitesse de jeu : Philippe Montanier et Dennis Appiah ont abordé les derniers sujets avant le match de la montée. Des réponses franches sur les enjeux sportifs et financiers de samedi.

ASSE : La santé avant tout, même samedi

La question de la gestion des joueurs incertains dans un match aussi important était inévitable. Montanier a tranché avec clarté. «On ne prendra pas de risques excessifs parce qu'il y a toujours une prise de risque. Tous les joueurs ont quelque chose mais on prendra pas de risques comme on l'a fait avec Julien Le Cardinal sur les deux derniers matchs. S'il ne peut pas être à 100%, il ne le fera pas. Donc, déjà, il y a la santé des joueurs à protéger.

La nuance existe néanmoins. Si le staff médical valide une participation partielle, la porte n'est pas totalement fermée. «Si on voit avec les joueurs médicaux qu'un tel peut nous aider 20 ou 30 minutes, on avisera, on tiendra compte.» Une gestion au cas par cas.

ASSE : Le projet Kilmer et l'enjeu de la montée

Sur le projet porté par les propriétaires Kilmer Sports, Montanier a été direct. "C'est un projet à long terme. C'est sûr que ça aiderait beaucoup s'il y avait une accession en ligne 1 cette saison. Je ne pense pas, mais il faudra que ça remettrait en cause l'investissement à long terme. Ça permettrait de gagner un peu de temps, certainement.»

Ligue 1 : Le projet Kilmer (ASSE) s'est-il tiré une balle dans le pied

Larry Tannenbaum sera d'ailleurs présent ce samedi. L'occasion parfaite pour briller sous le regard du propritéaire de l'ASSE.

Appiah diagnostique les maux des dernières semaines

Dennis Appiah a livré son analyse sur ce qu'il s'est passé sur les trois dernières défaites. «Je l'avais dit en zone mixte samedi, sur les trois dernières défaites, les défaites sont assez différentes. Mais ce qu'il va falloir retrouver, c'est beaucoup d'engagement et beaucoup d'allant.»

Le diagnostic est clair. «Je pense que sur les derniers matchs, notre jeu était un peu lent, un peu timoré, on manquait de vitesse. Il va falloir retrouver ça, de la profondeur et de la vitesse pour pouvoir mettre du rythme.»

Et Appiah sait exactement ce que produit cette vitesse retrouvée : «On sait que quand on met du rythme, on est une équipe difficile à battre.»

La solution défensive aux transitions

Appiah a également évoqué le problème des transitions adverses qui ont coûté des buts ces dernières semaines. La réponse est simple sur le papier, moins évidente à exécuter. «Sur les transitions qu'on peut prendre, essayer de vite revenir pour annihiler toutes ces transitions.»

Pressing immédiat après perte de balle, vitesse de replacement, engagement collectif. Les mots d'Appiah dessinent une équipe qui doit retrouver l'intensité défensive qui a fait sa force il y a peu. Face à Amiens, cette intensité sera plus nécessaire que jamais.

Samedi à 20h00, Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Les réponses se feront sur le terrain.

Source : conférence de presse Philippe Montanier et Dennis Appiah