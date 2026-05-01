Après la lourde défaite de l’ASSE face à Troyes (0-3), l’objectif de remontée en Ligue 1 s’éloigne dangereusement. Les Verts n’ont plus leur destin entre les mains et voient la concurrence se renforcer. Une situation inquiétante à l’approche du sprint final.

L’AS Saint-Étienne a pris un sérieux coup sur la tête le week-end dernier. Battus sèchement par Troyes (0-3), les hommes de Philippe Montanier ont laissé filer bien plus que trois points. Ce revers permet au Mans de repasser devant au classement, reléguant les Verts à une position inconfortable dans la course à la montée. Désormais, l’ASSE doit compter sur un faux pas de ses concurrents pour espérer retrouver la Ligue 1. Une situation difficile à avaler au vu des investissements réalisés ces derniers mois.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête du club, près de 50 millions d’euros ont été injectés sur le marché des transferts. Un effort financier conséquent qui devait permettre à Saint-Étienne de retrouver rapidement l’élite du football français. Pourtant, à l’heure actuelle, le scénario semble bien différent. La dynamique sportive est fragile, et l’objectif Ligue 1 prend clairement du plomb dans l’aile.

Une concurrence qui s’annonce féroce

Si la montée échappe aux Verts cette saison, le défi s’annonce encore plus complexe lors du prochain exercice. La Ligue 2 version 2026-2027 pourrait bien être l’une des plus relevées de ces dernières années. Plusieurs clubs historiques devraient venir densifier la concurrence.

Le FC Metz et le FC Nantes, en grande difficulté en Ligue 1, se dirigent tout droit vers une relégation. Deux formations solides, structurées et ambitieuses, qui deviendraient immédiatement des prétendants sérieux à la montée. Dans le même temps, le FC Sochaux semble proche d’un retour en Ligue 2, tout comme le Dijon FCO. Deux clubs avec des moyens et une histoire capables de bousculer la hiérarchie.

À cela s’ajoutent des équipes comme Reims ou Montpellier. Reléguées récemment, elles auront eu le temps de digérer leur descente après une année de transition et devraient repartir avec de fortes ambitions. Autant dire que la route vers la Ligue 1 ne sera pas plus simple, bien au contraire.

Rodez, le dernier espoir de l'ASSE ?

Dans ce contexte tendu, le déplacement à Rodez prend une importance capitale. Les Stéphanois n’ont plus le choix : ils doivent réagir immédiatement. Une victoire est impérative pour entretenir un mince espoir de montée et mettre la pression sur leurs concurrents directs.

Au-delà du résultat, c’est surtout l’état d’esprit qui sera scruté. L’ASSE doit montrer du caractère, de la solidarité et une réelle envie de renverser la situation. Car sans réaction rapide, le club s’expose à une nouvelle saison en Ligue 2. Et cette fois, la concurrence pourrait être encore plus rude.