Peuple Vert reverse une partie de ses revenus au football amateur. Le FC Priay, club de district de l’Ain, est le premier bénéficiaire de ce soutien concret.

Chaque week-end, loin des projecteurs, le football amateur fait vibrer des milliers de passionnés sur les terrains de district. Des éducateurs, dirigeants et bénévoles donnent de leur temps pour transmettre leur amour du jeu, parfois avec peu de moyens.

Chez Peuple Vert, nous parlons au quotidien de l’ASSE et du monde pro. Mais nous n’oublions pas que le football commence bien plus bas, sur les pelouses des petits clubs. C’est pourquoi nous avons décidé d’agir.

Pas de grand discours. Pas d’opération marketing. Juste un geste simple et direct : reverser une partie de nos revenus publicitaires à des clubs amateurs. Désormais, les fonds générés âr notre chaîne Youtube seront intégralement reversés à des clubs qui en ont besoin.

Cette semaine, la première action a vu le jour à Priay, dans l’Ain. Le FC Priay, club de village engagé, a reçu une aide de 1000 euros pour renforcer sa structuration.

Un soutien concret au FC Priay

Ce soutien va permettre au club d’investir dans du matériel vidéo. Objectif : filmer les matchs, faciliter leur analyse et améliorer la communication du club.

Dans un contexte amateur, ces outils sont précieux. Ils contribuent à l'encadrement des jeunes, à la progression des équipes et à la valorisation du travail des bénévoles.

Le FC Priay accueille de nombreux licenciés, jeunes et adultes. Son fonctionnement repose sur l’implication locale, dans une logique de transmission et d’engagement. Peuple Vert a voulu soutenir cette dynamique.

À travers ce coup de pouce, il s’agit d’apporter une aide ponctuelle, sans bruit. Loin des communiqués. Juste parce que c’est utile, et que ça compte.

Une démarche tournée vers le terrain

Ce geste n’est que le premier. D’autres clubs recevront un soutien dans les mois à venir. Le principe restera le même : un accompagnement concret.

Le président du FC Priay, Johnny Ryser, a tenu à saluer cette initiative :

« Le FC Priay est un club de village qui vit surtout grâce à ses bénévoles et à l’engagement de ses éducateurs. En dix ans, nous sommes passés de 35 à près de 200 licenciés. Mais cette croissance s’est faite avec des moyens très limités. Nos installations restent modestes. Le soutien de Peuple Vert va nous permettre d’avancer concrètement. Nous allons pouvoir acheter une cage amovible pour nos équipes U11, U13 et la section féminine. Une caméra a va également être installée pour filmer les rencontres. Cela va nous aider à progresser tactiquement, mais aussi à mieux valoriser la vie du club et la communication. Pour un club comme le nôtre, ce type soutien fait vraiment la différence. Merci à Peuple Vert pour ce coup de pouce précieux.»

Pour vous abonner gratuitement, c'est ici.

Source : Peuple-Vert.fr