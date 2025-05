Ce samedi à 17h, le FC Metz accueillait Dunkerque au Stade Saint-Symphorien pour le deuxième tour des play-offs d’accession à la Ligue 1. Après avoir terminé 3e de Ligue 2, les Grenats entrent en lice face au vainqueur du premier play-off opposant Dunkerque à Guingamp. Le vainqueur de cette rencontre unique affrontera ensuite en aller-retour le 16e de Ligue 1 pour décrocher une place dans l’élite du football français.

Malgré leur classement flatteur, les Messins arrivent avec quelques incertitudes. Lors de leurs cinq dernières sorties en championnat, ils ont connu une forme irrégulière : deux victoires, deux nuls et deux défaites. Une dynamique contrastée qui pourrait laisser espérer un coup pour Dunkerque, portée par l’élan de sa qualification mercredi. L’enjeu est énorme, la pression à son comble : seul le vainqueur poursuivra son rêve de montée.

Résumé de ce play-offs pour monter en Ligue 1

Dans ce match tendu et cadenassé, l’enjeu semble clairement avoir pris le pas sur le jeu. Les deux équipes, conscientes de l’importance de cette rencontre de pré-barrage 2, évoluent avec prudence, refusant de prendre des risques inconsidérés. Les occasions sont rares, et aucune des deux formations ne parvient à réellement emballer la partie. La peur de concéder un but semble l’emporter sur la volonté de marquer, tant le moindre détail pourrait faire basculer l’issue de la confrontation. C’est dans ce contexte crispé que Dunkerque subit un coup dur avec la blessure de Raghouber, touché à l’adducteur. En larmes, le joueur quitte le terrain sous les applaudissements respectueux du public de Saint-Symphorien, symbole de la tension émotionnelle qui règne ce soir. Cette sortie dramatique pourrait affecter moralement son équipe, déjà en difficulté dans un affrontement où chaque erreur peut être fatale. Le premier but risque d’être décisif.

Dunkerque va concéder un carton rouge à l'heure de jeu. Une situation terrible qui va les pousser à faire le dos rond ! Alors qu'on se dirigeait vers une séance de tirs au buts, Metz va marquer a la 94e. Ils s'offrent pour la seconde année consécutive les barrages.