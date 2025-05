L’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à vivre une soirée décisive ce samedi, à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Opposés à Toulouse à Geoffroy-Guichard, les Verts joueront leur avenir dans l’élite dans un multiplex aux multiples enjeux. À la lutte pour le maintien, les hommes d’Eirik Horneland doivent impérativement faire mieux que Le Havre pour espérer conserver leur place en première division. Les Verts ont dévoilé leur XI cette ultime confrontation de la saison en championnat.

Malgré la pression, l’ASSE pourra compter sur un effectif relativement épargné par les blessures. Très peu d'absences sont à signaler. Augustine Boakye reste indisponible, malgré un retour à l’entraînement en fin de semaine.

Benjamin Bouchouari, touché au dos avant le derby contre Lyon, a repris l’entraînement collectif et figurait dans le groupe à Reims, sans entrer en jeu. Il pourrait être une option pour Horneland face à Toulouse.

Enfin, l’inquiétude persiste autour de Lucas Stassin. Meilleur buteur de l’équipe cette saison avec douze buts, l’attaquant belge est forfait en raison d’une blessure musculaire à la cuisse. Il a déjà manqué les deux dernières rencontres et n’a repris l’entraînement que ce jeudi.

Vaincre ou mourir pour les Verts

L’ambiance s’annonce électrique dans un Chaudron qui devrait être plein à craquer, prêt à pousser ses joueurs jusqu’au bout. Deux scénarios s’offrent à l’ASSE. Le premier, dramatique, verrait le club forézien redescendre en Ligue 2, un an seulement après l’avoir quittée. Cette issue se concrétiserait si les Verts obtiennent un résultat égal ou inférieur à celui du Havre, qui affronte Strasbourg au même moment. En revanche, un succès face à Toulouse conjugué à une contre-performance havraise permettrait aux Stéphanois de se sauver in extremis. Un nul pourrait également suffire, à condition que Strasbourg l’emporte largement — avec un écart d’au moins six buts.

La compo de l'ASSE