La 34e et dernière journée de Ligue 2 BKT a livré son verdict : Lorient est sacré champion, le Paris FC fête sa montée, et les play-offs s'annoncent explosifs avec Metz, Dunkerque et Guingamp toujours en course pour la Ligue 1.

Le suspense était levé depuis plusieurs semaines concernant l’identité des promus : Lorient et le Paris FC retrouveront l’élite la saison prochaine. Reste que le titre de champion restait à attribuer. Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps samedi pour voir les Merlus faire la différence : une démonstration de force face à Martigues (5-1), qui leur offre un trophée mérité, dans un Moustoir en fête.

Le Paris FC, de son côté, a confirmé sa montée dans une ambiance de liesse au stade Charléty, en dominant Ajaccio (2-0). Une soirée parfaite, notamment grâce à un Jean-Philippe Krasso inspiré, buteur et véritable chef d’orchestre offensif des Parisiens. Déjà brillant tout au long de la saison, l’ancien stéphanois aura été l’un des grands artisans de cette accession.

Metz prêt pour le play-off 2, Dunkerque conserve son avantage en ligue 2

Le troisième billet vers la Ligue 1 passera par la case play-offs. Le FC Metz, vainqueur contre Laval mais déjà assuré de sa 3e place, attend désormais de pied ferme le vainqueur du duel entre Dunkerque et Guingamp. Les Grenats auront l’avantage de recevoir samedi prochain et espèrent bien profiter de leur expérience pour franchir l’ultime étape avant le barrage face au 16e de Ligue 1.

Dunkerque, de son côté, a tremblé. Accrochés au Red Star (1-1), les hommes de Maxence Rivera ont souffert mais valident leur 4e place. Ce petit point suffit à conserver l'avantage du terrain pour le play-off 1 contre Guingamp, une donnée cruciale à ce stade de la compétition. Car Guingamp, vainqueur à Pau (1-3), semble arriver lancé.

Play-offs et barrages : un sprint final aux enjeux multiples

Voici donc le programme des prochaines semaines, riches en tensions et en espoirs. Dès mercredi, Dunkerque accueillera Guingamp pour un play-off 1 décisif. Le vainqueur se déplacera ensuite à Saint-Symphorien samedi pour y défier Metz. À la clé, une place en barrage face au 16e de Ligue 1, avec match aller le jeudi 22 mai et retour le dimanche 25.

En parallèle, Clermont, 16e de Ligue 2, jouera sa survie face au 3e de National. Un barrage aller-retour prévu du 20 au 25 mai qui déterminera le dernier billet pour la prochaine saison de Ligue 2.

Une fin de saison palpitante s’annonce, avec des trajectoires croisées, des ambitions affirmées, et pour certains clubs, l'opportunité de changer d’univers. Metz, Dunkerque, Guingamp : tous rêvent encore de Ligue 1. Mais il n’y aura qu’une place contre Le Havre ou Saint-Etienne ?