Alors que la billetterie de l'ASSE affichait complet et que l'intégralité du parcage visiteurs du Stade Saint-Symphorien avait été réservée par les groupes de supporters, la décision couperet est tombée : les supporters stéphanois sont interdits de déplacement à Metz ce samedi.

Le scénario est aussi cruel que récurrent. Alors que le Peuple Vert s'apprêtait à garnir une fois de plus massivement le secteur visiteurs à l'extérieur, le couperet administratif est venu tout annuler. Ce samedi 19 septembre 2026, le FC Metz accueillera l'AS Saint-Étienne au Stade Saint-Symphorien à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2 BKT, mais la fête se fera sans le 12ème homme stéphanois.

Un arrêté préfectoral et ministériel d'interdiction

Comme précisé sur le site officiel du club messin, le Préfet de Moselle a publié un arrêté préfectoral d'encadrement, immédiatement complété par un arrêté ministériel d'interdiction de déplacement.

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La sanction administrative est particulièrement large et ferme : "Le samedi 19 septembre 2026 de 10h00 à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Étienne (ASSE) ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre des communes de Metz, Le-Ban-Saint-Martin, Longeville-lès-Metz, Marly, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès Metz, Saint-Julien-lès-Metz, Plappeville, Scy-Chazelles et Woippy."

Les signes distinctifs de l'ASSE strictement proscrits

En plus de l'interdiction de circulation dans l'ensemble de l'agglomération messine, le dispositif restreint sévèrement l'accès au stade pour d'éventuels supporters isolés. Il est ainsi strictement interdit de se rendre au Stade Saint-Symphorien et à ses abords immédiats avec des signes distinctifs, visibles ou non visibles, à l’effigie de l'ASSE (maillot, écharpe, survêtement, casquette…) que ce soit en tribunes grand public ou dans les différents espaces VIP.

Le FC Metz prévient d'ores et déjà : toute personne munie de vêtement(s) ou d'objet(s) interdits se verra malheureusement refuser l'accès à l'enceinte messine.

Pour les centaines de supporters qui avaient déjà réservé leurs billets via les groupes officiels et planifié ce trajet en Lorraine, le sentiment d'injustice est immense. Une fois de plus, la passion populaire se heurte au principe de précaution des autorités. C'est donc dans une ambiance privée de ses fans que les Verts devront tenter de ramener un résultat de Moselle ce samedi.