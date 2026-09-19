C'est désormais ancré dans les moeurs, l'ASSE ne dévoile plus son groupe et les supporters l'apprennent à la sortie de la composition des équipes. Nous pouvons vous informer que les Verts pourront compter sur 20 joueurs pour cette 7e journée de Ligue 2. À noter que Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg sont absents comme annoncé par Ian Cathro en conférence de presse.

L’ASSE se prépare à un nouveau rendez-vous important en Ligue 2. Après son déplacement à Dunkerque (défaite 2-1), le groupe stéphanois prend cette fois la direction de Metz. Pour cette rencontre programmée ce samedi à 20 heures, Ian Cathro a convoqué 20 joueurs.

Le staff stéphanois doit composer avec quelques absences. Comme annoncé par l’entraîneur des Verts en conférence de presse, Mahmoud Jaber ne sera pas du voyage. Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg sont également trop justes pour intégrer le groupe. Le technicien écossais avait confirmé jeudi que les deux joueurs étaient toujours en phase de réathlétisation.

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ASSE : un groupe de 20 joueurs pour Metz

Les Verts disposent donc d’un groupe particulièrement fourni pour ce déplacement en Lorraine selon nos informations. Gautier Larsonneur sera accompagné de Mamour Ndiaye dans les buts.

En défense, Ian Cathro pourra compter sur Nathan Kasia, Chico Lamba, Sohaib Nair, Joao Ferreira, Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Ben Old et Maxime Bernauer.

Le milieu de terrain présente également plusieurs options. Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Augustin Boakye, Jakob Breum et Zuriko Davitashvili sont convoqués.

Enfin, le secteur offensif sera composé de Thierno Ballo, Irvin Cardona et Joshua Duffus.

Le groupe présente donc plusieurs possibilités pour Ian Cathro. La présence de Breum constitue notamment une bonne nouvelle après les dernières semaines de gestion. Le coach stéphanois avait indiqué que son joueur se sentait de mieux en mieux et qu’il pourrait progressivement donner davantage de minutes.

Mahmoud Jaber absent, trois joueurs à quai

La principale absence reste celle de Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain ne fera pas le déplacement à Metz. Ian Cathro avait donné des nouvelles de son joueur jeudi, évoquant une situation plus complexe après une intervention chirurgicale et une longue période d’indisponibilité. Le technicien stéphanois indiquait également que cette gestion pourrait encore durer plusieurs semaines.

Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg sont indisponibles pour cette rencontre et passeront bientôt par la case réserve pour retrouver du temps de jeu. Les deux joueurs poursuivent leur travail de réathlétisation. Paalberg, jeune attaquant estonien arrivé à l’ASSE en janvier 2026, continue ainsi sa progression sans précipitation.

L’ASSE pourra toutefois s’appuyer sur un groupe de 20 joueurs pour tenter de repartir de l’avant à Metz. Après son premier revers de la saison à Dunkerque, les Verts auront l’occasion de réagir dès samedi soir. Le rendez-vous est fixé à 20 heures au stade Saint-Symphorien.

Le groupe de l’ASSE à Metz :

Gardiens : Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye.

Défenseurs : Nathan Kasia, Chico Lamba, Sohaib Nair, Joao Ferreira, Kevin Pedro, Julien Le Cardinal, Ben Old, Maxime Bernauer.

Milieux : Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Nadir El Jamali, Adam Baalal, Augustin Boakye, Jakob Breum, Zuriko Davitashvili.

Attaquants : Thierno Ballo, Irvin Cardona, Joshua Duffus.