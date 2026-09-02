Parti libre de l'ASSE l'an dernier pour la Grèce, Yvann Maçon rentre en France et en Ligue 2, chez un concurrent de l'ASSE. Il continue sa carrière du côté de Grenoble. Le latéral formé à Dunkerque et passé par l'ASSE s'est engagé librement avec le GF38, qui l'a annoncé ce mardi 1er septembre.

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AEL Larissa, le défenseur guadeloupéen retrouve un club de Ligue 2. Un championnat qu'il connaît bien pour l'avoir disputé sous les couleurs stéphanoises.

Une histoire particulière dans le Forez

Arrivé dans le Forez en janvier 2020 en provenance de Dunkerque, Yvann Maçon a porté le maillot des Verts à 85 reprises, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives. Son parcours stéphanois a été marqué par plusieurs prêts : d'abord au Paris FC lors de la saison de National 1 2022-2023, puis au Maccabi Tel Aviv en Israël la saison suivante, un prêt interrompu d'un commun accord avant son terme.

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De retour à Saint-Étienne à l'été 2024, le latéral a participé à la remontée des Verts en Ligue 1. Mais son temps de jeu s'est réduit dès l'entame de la saison 2025-2026. Eirik Horneland ne le comptant pas dans ses plans. Il partira d'ailleurs pour l'AEL Larissa en janvier.

Une demi-saison pleine pour se relancer

Une arrivé libre en Grèce, alors qu'il lui restait encore un an et demi de contrat dans le Forez. Maçon s'est relancer avec l'AEL Larissa. Ce passage en Superleague grecque a marqué la fin de son aventure dans le Forez, cinq ans après son arrivée.

À l'issue de cette expérience, le joueur de 27 ans s'est retrouvé libre de tout engagement, ouvrant la voie à un retour dans le football français. Il aura porté le maillot de Larissa à 18 reprises, marquant 1 but au passage.

Une signature libre à Grenoble

En effet, le Grenoble Foot 38 a officialisé l'arrivée d'Yvann Maçon. Le club isérois mise sur l'expérience du joueur, fort de plus de 100 matchs cumulés en Ligue 1 et en Ligue 2 avec l'AS Saint-Étienne.

Pour Grenoble, cette arrivée libre permet de renforcer l'effectif défensif sans contrepartie financière.