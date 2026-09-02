Le mercato est terminé en France depuis ce mardi 1er septembre. L'ASSE ne peut donc plus recruter normalement un joueur sous contrat dans un autre club. En revanche, le marché n'est pas fermé partout. Dès ce mercredi 2 septembre, plusieurs championnats peuvent encore enregistrer des joueurs. Une situation à surveiller du côté de Saint-Étienne pour d'éventuels départs dans les prochains jours.

La fermeture de la fenêtre française ne met pas nécessairement un terme au mercato stéphanois dans le sens des départs. Pour qu'un joueur quitte l'ASSE, le championnat qui souhaite l'accueillir doit encore disposer d'une période d'enregistrement ouverte. Plusieurs destinations remplissent cette condition au 2 septembre. Certaines ne disposent plus que de quelques heures, quand d'autres pourront encore recruter pendant plusieurs jours.

Dernière journée aux Pays-Bas et en MLS

Les Pays-Bas constituent la première destination à surveiller ce mercredi. La KNVB fixe la fermeture de la période estivale masculine au 2 septembre 2026 à 23h59. Les clubs néerlandais disposent donc encore de cette journée pour enregistrer un joueur provenant de France.

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La situation est similaire de l'autre côté de l'Atlantique. La MLS ferme sa fenêtre secondaire ce mercredi 2 septembre. La ligue nord-américaine avait modifié son calendrier pour 2026 avec une période estivale comprise entre le 13 juillet et le 2 septembre. Cette réglementation concerne les clubs américains, mais également Montréal, Toronto et Vancouver. La FIFA a autorisé les trois franchises canadiennes de MLS à suivre les périodes d'enregistrement américaines. Pour un éventuel départ de l'ASSE vers l'un de ces marchés, il ne reste donc que quelques heures.

Portugal et Turquie offrent encore du temps pour leur mercato

Deux destinations européennes importantes resteront accessibles au-delà de mercredi. Au Portugal, les clubs professionnels peuvent inscrire de nouveaux joueurs jusqu'au 4 septembre à 23h59.

La Turquie a retenu la même date. La Fédération turque a officiellement fixé sa première période de transferts et d'enregistrement du 22 juin au 4 septembre 2026. Les clubs turcs disposent donc encore de plusieurs jours pour finaliser des opérations avec des formations françaises.

Ces décalages peuvent avoir leur importance pour l'ASSE. Le club stéphanois a déjà beaucoup travaillé sur son effectif durant l'été, avec plusieurs mouvements dans le sens des départs. Si une nouvelle opportunité se présentait au Portugal ou en Turquie, la fermeture française ne constituerait pas un obstacle pour le club qui souhaite accueillir le joueur.

La Suisse reste ouverte jusqu'au 8 septembre

Les possibilités ne s'arrêtent pas au 4 septembre. La Suisse dispose d'un calendrier encore plus favorable aux arrivées. Selon les données officielles de la FIFA pour la fédération helvétique, la période estivale masculine court du 1er juillet au 8 septembre 2026.

La situation est donc assez claire au lendemain de la fermeture française. Les Pays-Bas et la MLS disposent encore de la journée de ce mercredi 2 septembre. Le Portugal et la Turquie peuvent recruter jusqu'au 4 septembre. La Suisse conserve cette possibilité jusqu'au 8 septembre.

Pour l'ASSE, il s'agit uniquement de portes réglementaires encore ouvertes. Rien ne permet d'en déduire qu'un départ est programmé vers l'une de ces destinations. Mais si une offre arrivait dans les prochains jours en provenance de l'un de ces championnats, un mouvement resterait possible malgré la fin du mercato en France. C'est désormais dans ce sens que le marché peut encore réserver quelques mouvements aux clubs français.

Les dates de fin de mercato dans les principaux pays d'Europe

Voici la liste chronologique des fins de mercato estival 2026 à partir du 1er septembre. Je me base sur le calendrier actualisé d’European Leagues, alimenté par ses ligues membres.