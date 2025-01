Le dossier Mathis Amougou fait parler du côté du Forez. Annoncé comme un futur grand, et révélé dans l'entre-jeu depuis le début de saison, le milieu de 19 ans est annoncé sur le départ durant le mercato estival.

C'était déjà le cas lors du dernier mercato. Le Bayer Leverkusen a notamment formulé une offre. C'est désormais Chelsea qui s'attaque avec véhémence à ce dossier. Conscient de l'ouverture sur ce dossier, les Blues veulent acquérir l'international U19 français et le prêté dans la foulée à Strasbourg. Un deal qui permettrait au joueur formé dans le Forez de franchir les étapes pas à pas.

Un départ durant le mercato favorable à l'ASSE ?

Une plus-value intéressante pour l'ASSE

Natif de la région parisienne, il s'est familiarisé avec le football jusqu'à U15 inclus dans la région parisienne (notamment à l'US Torcy et à l'INF de Clairefontaine). Par la suite, Mathis Amougou a gravi tous les échelons à l'Étrat, débutant avec les U16 de Kévin De Jesus avant de s'imposer rapidement en réserve après quelques matchs en U19. Le Stéphanois signait alors logiquement son premier contrat professionnel avec son club formateur en avril 2023. Un contrat qui le liait au club jusqu'en juin 2025. Un produit du centre de formation qui pourrait rapporter gros donc comme William Saliba, Wesley Fofana ou Lucas Gourna.

Mais si Transfermarkt estime le milieu à cinq millions d'euros, le Bayer Leverkusen était prêt à lâcher 13 millions d'euros pour acquérir le jeune joueur, révélait Foot Mercato. Selon RMC Sport, Chelsea serait également intéressé par le joueur. Le club anglais, dirigé par Blue and Co pourrait investir 15 millions d'euros pour attirer Amougou dans ses rangs. Une offre non négligeable qui offrirait déjà une jolie plus-value au club.

Amougou en fin de contrat en 2026

Passé professionnel en avril 2023, Mathis Amougou ne s'engageait que jusqu'en 2025 avec l'ASSE. "Je suis très heureux d'atteindre ce rêve qui au fur et à mesure est devenu un objectif pour moi. Je suis d'autant plus fier de signer ce premier contrat professionnel avec l'ASSE, mon club formateur. Le plus dur est à venir, j'espère que le meilleur également."

Heureusement, il a depuis prolongé son contrat d'une année supplémentaire. Ainsi, l'ASSE a son milieu de terrain sous contrat jusqu'en juin 2026. Désireux de le prolonger au moins jusqu'en 2028, les négociations sont actuellement bloquées. La présence de nombreux cadors européens ne facilite pas non plus les négociations.

Un joueur à conserver coûte que coûte ?

Une révélation cette saison

Avec l'absence de solution concrète dans l'entre-jeu, Olivier Dall'Oglio optait pour la titularisation de Mathis Amougou en début de saison. Le milieu de terrain était lancé dans le grand bain à l'occasion de l'ouverture de la saison face à Monaco (défaite 1-0), puis enchaîna huit titularisations consécutives.

Intéressant sous pression, et capable de ressortir des ballons de situation complexe, Mathis Amougou a rapidement convaincu les experts du monde du football. Le Stéphanois possède d'excellentes capacités de compréhension du jeu à 19 ans seulement. Courant novembre, le joyau stéphanois figurait, aux côtés de Pau Curbarsi, Lamine Yamal et Warren Zaire Emery parmi les joueurs ayant le plus de temps de jeu.

Mais s'il n'est pas encore tout à fait prêt pour le haut niveau, en témoigne sa première titularisation depuis novembre face à Auxerre, Mathis Amougou est une belle promesse du centre de formation Stéphanois. À l'image d'un Aimen Moueffek prolongé en juillet 2024, le milieu de 19 ans incarne la philosophie prônée par les nouveaux dirigeants de l'ASSE.

Un message positif envoyé aux jeunes du centre

Si les dirigeants stéphanois parvenaient à conserver Amougou, cela enverrait un signal fort aux jeunes du centre de formation. En sécurisant l'avenir d'un pur produit du club, l'ASSE montrerait sa volonté de s’appuyer sur ses talents locaux au sein de l’équipe première.

Avec des joueurs en devenir en quête de temps de jeu et d'opportunités, la conservation d'un pur produit du centre démontrerait l'importance qu'accorde la direction aux jeunes talents stéphanois.

