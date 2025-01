L'ASSE reste sur deux matchs nuls et enchainera un second déplacement à Lille. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Il y a pas mal de phénomènes de grippe en France en ce moment et c'est un peu le cas aussi dans notre équipe. Louis Mouton a été malade aujourd'hui, Augustine Boakye aussi. On a aussi un petit doute sur Anthony Briançon. En dehors de ça, je devrais pouvoir compter sur la même équipe que le week-end dernier. Sinon, Yvann Maçon a fait son retour à l'entraînement collectif sans restriction cette semaine."

Horneland attend de la verticalité

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "On est très content d'avoir Irvin (Cardona) de retour dans l'équipe. C'est un joueur qui joue avec beaucoup d'intensité. Il a un rythme important, une vitesse aussi importante. Je pense que c'est quelque chose dont on manque encore sur la ligne de nos trois offensifs. Il faut que je vois quelle est sa position préférentielle, mais je pense que sur le côté droit, ça peut être l'une des meilleures positions pour lui. Il peut nous apporter pas mal de courses derrière la défense. C'est aussi un joueur intéressant de la tête. Il a cette capacité à entrer dans la surface pour disputer les ballons de cette manière. C'est un avantage pour nous."

Horneland connaît Cardona

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Il est meilleur à droite, mais peut aussi jouer les deux autres positions de l'attaque. Il a un profil un peu différent de Boakye et Davidashvili. Je n'ai pas joué de rôle spécialement sur son arrivée, mais le profil d'Irvin je le connaissais et j’étais très intéressé.

Oui, j'ai regardé des vidéos de ses matchs avec Saint-Étienne la saison dernière, mais aussi de lui en Espagne. J'ai aussi beaucoup parlé aux membres du staff et des joueurs qui ont eu des bons retours. C'était un joueur qui, mentalement, a aussi très envie de jouer pour Saint-Étienne et c'était très important dans notre décision.

J'aime ses courses derrière la défense, j'aime le rythme avec lequel il attaque les rencontres, sa manière de courir vers la surface de réparation. C'est quelque chose qui concentre beaucoup l'attention des défenseurs. Il est très bon sur cet aspect-là. C'est un joueur contre qui il est difficile de défendre et qui va forcément laisser de la place pour d'autres joueurs importants comme Zuriko ou Augustine.

Je le vois vraiment comme un ailier. Je sais qu'il peut jouer numéro 9 et qu'il pourrait être utile de cette façon. Mais si on est allé le chercher, c'est vraiment pour cette qualité qu'il apporte sur le côté."

Cardona est prêt

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Son état physique ? J'ai ressenti de l'intensité. Cette semaine à l'entraînement. Ses chiffres GPS le montrent. D'ailleurs, il a fait trois grosses séances d'entraînement, mais je l'ai vu aussi très bien récupérer. Je suis plutôt confiant sur son état physique.

Si vous regardez ses chiffres de match de l'Espagnol, il a joué régulièrement, mais pas beaucoup de 90 minutes, donc peut-être qu'il manque un peu de volume, mais je pense qu'il est prêt à jouer.

Et ce qui nous intéresse le plus, c'est finalement cet appétit et cette joie qu'il a de revenir, de jouer pour Saint-Etienne."