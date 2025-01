Alors que l’ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1, le mercato hivernal pourrait jouer un rôle pour la suite de la saison. Malgré plusieurs semaines d’ouverture, aucun mouvement n’est encore été officialisé. Mais plusieurs noms circulent, à commencer par Irvin Cardona. L’ancien attaquant stéphanois est évoqué pour un retour dans le Forez. Mais ce n’est pas le seul joueur concerné par le mercato. Un cador de Premier League s'intéresse à Mathis Amougou

Un mercato en stand by ?

Actuellement 16ᵉ du championnat, l’ASSE occupe une place de barragiste. Sous les ordres d’Eirik Horneland, les Verts affichent une nouvelle dynamique, avec un jeu séduisant qui s’est même illustré face au PSG au Parc des Princes. Néanmoins, pour sécuriser leur maintien, des renforts sont espérés à plusieurs postes.

Outre Cardona, capable d’évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque, le club s’intéresse également à Sadibou Sané, prometteur défenseur messin et l’un des espoirs de la Ligue 2. D’autres noms étaient évoqués au milieu de terrain, bien que les discussions n’aient pas encore abouti. Avec ces pistes, l’ASSE espère consolider un effectif en quête de stabilité pour assurer son avenir parmi l’élite.

Amougou sur le départ ?

Formé à l'ASSE et prolongé en 2023, Mathis Amougou incarne l'essence même du centre de formation Stéphanois. S'il n'avait que peu de temps de jeu en Ligue 2, le milieu de terrain de 19 ans a déjà disputé quasiment 800 minutes de jeu depuis le début de saison. Le potentiel du jeune Stéphanois n'est plus à démontrer, qui intéresse des cadors européens.

RMC Sport révèle ce jeudi soir l'intérêt de plusieurs clubs pour le joueur.

"Selon nos informations, Chelsea, via le groupe Blue and Co, est à fond sur le dossier menant au milieu de terrain français de l'AS Saint-Étienne. Le groupe, propriétaire également de Strasbourg, est prêt à investir autour de 15 millions d'euros pour convaincre les Verts de céder leur talent. Les négociations entre Saint-Etienne et le groupe Blue and Co se poursuivent. Si elles se concrétisent, il faudra ensuite savoir si le groupe le signe pour Chelsea ou en prêt à Strasbourg."

Le club allemand du Borussia Mönchengladbach était intéressé par Amougou ces dernières semaines. Tandis que le Bayer Leverkusen était pareillement sur le dossier. Affaire à suivre ...