Ce week-end, la Ligue 1 reprend ses droits avec une 20e journée qui pourrait être déterminante dans la lutte pour le maintien. L’ASSE, actuellement 15ᵉ avec 18 points, se déplace à Lille samedi soir (21h05) avec l’ambition de ramener un résultat positif face à une équipe nordiste en pleine lutte pour l’Europe. Dans un championnat plus serré que jamais en bas de tableau, chaque point compte, et cette journée pourrait redéfinir la dynamique de plusieurs équipes engagées dans la course au maintien.

Une lutte acharnée en bas de tableau

Le classement actuel montre une lutte intense entre plusieurs clubs pour éviter la relégation. Derrière l’ASSE, Rennes (16e, 17 points), Montpellier (17e, 15 points) et Le Havre (18e, 13 points) restent sous pression. Cette 20e journée leur offre des matchs décisifs.

Montpellier - Lens (vendredi, 20h45) : Relancé, Montpellier, avant-dernier, accueille une équipe de Lens qui vise l’Europe. Une défaite des Héraultais les replongerait alors qu'ils viennent d'enregistrer deux victoires très importantes !

: Relancé, Montpellier, avant-dernier, accueille une équipe de Lens qui vise l’Europe. Une défaite des Héraultais les replongerait alors qu'ils viennent d'enregistrer deux victoires très importantes ! Rennes - Strasbourg (dimanche, 17h15) : Rennes, en grande difficulté, doit impérativement s’imposer face à une équipe strasbourgeoise qui espère s’éloigner définitivement de la zone rouge. Le Stade Rennais se déplacera à Geoffroy-Guichard la semaine prochaine. Une rencontre qui sent déjà la poudre.

: Rennes, en grande difficulté, doit impérativement s’imposer face à une équipe strasbourgeoise qui espère s’éloigner définitivement de la zone rouge. Le Stade Rennais se déplacera à Geoffroy-Guichard la semaine prochaine. Une rencontre qui sent déjà la poudre. Angers - Le Havre (dimanche, 17h15) : Duel crucial entre deux concurrents directs. Une victoire d’Angers mettrait Le Havre en très mauvaise posture.

L’ASSE face à un défi de taille à Lille

Saint-Étienne devra réaliser un petit exploit pour ramener un résultat du stade Pierre-Mauroy. Lille (5e, 32 points) reste invaincu à domicile cette saison et veut consolider sa place dans la course à l’Europe. Mais les Verts peuvent s’appuyer sur leur bonne forme du moment pour espérer un exploit. Un bon résultat leur permettrait de s’éloigner légèrement de la zone de relégation et d’envoyer un message fort aux concurrents directs.

Un regard vers le haut du classement

Si la bataille pour le maintien est intense, la lutte pour le titre et l’Europe l’est tout autant. Le choc de dimanche soir entre Marseille (2e) et Lyon (6e) promet d’être spectaculaire, tout comme l’affrontement entre Brest et le PSG samedi à 17h00.

Cette 20e journée pourrait redistribuer les cartes en Ligue 1, et l’ASSE doit impérativement en profiter pour prendre de l’air dans cette lutte acharnée.