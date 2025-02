La saison de Loïs Diony tourne au calvaire. Depuis le début du championnat, l’ancien attaquant de l’ASSE n’a disputé qu’un seul match de Ligue 1 avec Angers. Écarté depuis la première journée, il ne devrait plus porter le maillot du club promu. En cause : une affaire de paris sportifs.

En fin de saison dernière, des images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Ancien Stéphanois entre 2017 et 2020, Diony n’avait pas hésité à chambrer son ancien club lors de la montée d’Angers en Ligue 1.

Le chambrage de Diony envers l'ASSE

« Angers en Ligue 1 ! Saint-Étienne en Ligue 2 ! Olélé, Olala, mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! Olélé, Olala, mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! On n’entend plus chanter les Stéphanois ! »

Deux semaines plus tard, c’est pourtant l’ASSE qui retrouvait l’élite après son succès en play-off et barrages face au FC Metz. Mais Diony, lui, n’a pas rejoué en Ligue 1. Son entraîneur, Alexandre Dujeux, ne comptait pas sur lui et l’avait envoyé en réserve, aux côtés d’Adrien Hunou.

Avec la réserve, Diony a disputé dix rencontres pour cinq buts inscrits. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans un communiqué publié le 30 janvier, le club angevin a annoncé :

Une mise à pied à titre conservatoire

« La direction d’Angers SCO informe avoir reçu ce jour M. Loïs Diony, à qui une notification officielle a été remise. Le joueur fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et sera convoqué prochainement pour un échange avec la direction du club. Aucune autre communication ne sera faite à ce sujet. »

Selon L’Équipe, "L'attaquant, sous contrat jusqu'en 2025, a été reçu pendant environ vingt minutes par le coordinateur sportif Laurent Boissier et le DG Jérôme Negroni. [...] le joueur de 32 ans est convoqué par la LFP le 5 février. Il aurait parié sur un match de Ligue 2 d'Angers la saison passée, auquel il avait participé. Il s'agit de Paris FC - Angers en misant une victoire d'Angers ou nul. Le club parisien l'avait emporté 3-1."

Un dossier explosif qui pourrait sceller définitivement son avenir à Angers.