L'ASSE reste sur deux matchs nuls et enchainera un second déplacement à Lille. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Lille est une équipe qui construit ses attaques avec beaucoup de rythme. Quand on voit leurs rencontres en Ligue des Champions, ils ont disputé des rencontres de haut niveau. On les a vu faire ça avec un vrai rythme et une grosse intensité. Donc, il va falloir voir comment est-ce qu'on se présente face à eux. Ils auront peut-être quelques limites physiques parce qu'ils ont joué régulièrement ces derniers temps. Mais c'est une équipe que j'ai hâte de rencontrer. J'ai apprécié les voir jouer leurs dernières rencontres. Quand on rencontre ce genre d'équipe qui évolue au haut niveau et à ce niveau d'intensité, ça nous pousse aussi faire plus comme on a pu le faire face au PSG. Ce sont des matchs qui nous servent pour progresser.

On va essayer de poser un maximum de problèmes à cette équipe de Lille. On va essayer de ne pas les laisser prendre confiance. C'est des choses qu'on essaie de faire à chaque match. On le réussit parfois plus ou moins, mais c'est vraiment le projet : attaquer cette rencontre avec agressivité et intensivité."

L'ASSE doit répondre à l'adversité

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Toutes les équipes essaient forcément de s'adapter à ce qu'elles ont en face d'elles. C'est quelque chose sur lequel on est préparé. On va malgré tout essayer de construire notre jeu comme on le fait depuis le début. A nous aussi, de nous adapter à ce qu'on aura comme opposition face à nous. Souvent, les meilleures équipes sont celles qui sont capables de réagir le mieux face à leur adversaire.

Quand on a la possession, je ne sais pas s'il faut forcément surprendre son adversaire. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est sur la qualité qu'il faut avoir dans le maniement du ballon. Ce que je peux voir, c'est qu'on marque des buts, qu'on en prend moins. On est sur la bonne voie et continuer à se créer de plus en plus d'opportunités tout en laissant de moins en moins à nos adversaires. Quand on regarde nos chiffres, ils sont vraiment en amélioration. Il faut qu'on continue comme ça à avoir cette qualité face à nos adversaires.

Ce qui compte avec la qualité technique, c'est aussi la qualité de la relation entre les joueurs. Si on prend l'exemple du PSG, tout le monde sait comment joue cette équipe. Mais là où elle arrive à continuer à faire la différence, c'est grâce à la relation qu'elle a entre ses joueurs. Donc, on est à la recherche de ce même objectif."

Horneland ne veut pas se cacher

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le match aller ? Je n'ai pas encore regardé le match aller. Pour le moment, je me suis concentré sur nos derniers matchs à nous et les derniers matchs de Lille. Mais je vais le regarder dans les prochains jours. Je pense surtout que l'inspiration doit venir de nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à construire quelque chose et à le mettre en place. On ne va pas aller à Lille pour attendre cette équipe et la laisser jouer. On va jouer avec le style qu'on a utilisé les dernières fois. On va attaquer et on va jouer. Et c'est vers ça qu'on doit tendre à l’avenir."