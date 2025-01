Selon la presse serbe, l'ASSE avait conclu un accord avec l'Étoile Rouge de Belgrade pour le transfert d'Ognjen Mimović. Pourtant, le latéral droit pourrait finalement prendre la direction de Fenerbahçe.

La semaine dernière, une information en provenance de Serbie faisait état d'un rapprochement entre Ognjen Mimović (20 ans) et l'ASSE. D'après le média local réputé Mozzart, le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade était en passe de rejoindre Saint-Étienne. Pour finaliser la signature de ce grand espoir du football serbe, les Verts devaient débourser plus de 6 millions d'euros. Une somme que les dirigeants stéphanois semblaient prêts à investir, avec une offre estimée à 8 millions d'euros, dont 2 millions de bonus.

Du côté de l'Étoile Rouge, on souhaitait attendre la dernière rencontre de Ligue des Champions (ce mercredi) avant d'acter le transfert, malgré la volonté affichée de l'ASSE d'aller au bout des négociations.

Mimović, un latéral prometteur

Né le 17 août 2004, Ognjen Mimović s’est imposé comme un élément très important de l’Étoile Rouge, malgré son jeune âge. International serbe U21, il a montré de solides qualités techniques et physiques qui ont attiré l’attention des recruteurs. Mesurant 1,85 m, il dispose d’un gabarit intéressant pour ce latéral droit qui combine puissance athlétique et vitesse. Repérée par l'approche Data, l'ASSE en avait sa priorité cet hiver comme en témoigne l'offre que les dirigeants stéphanois avaient posé sur la table.

Douche froide pour l'ASSE ?

Mais les Stéphanois sont-ils en train de se faire doubler ? C'est en tout cas ce que laisse entendre le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, qui a annoncé ce mercredi un véritable retournement de situation : "Fenerbahçe a conclu un accord avec l'arrière droit Ognjen Mimović, qui joue pour le FK Crvena Zvezda ! La jeune star du Red Star, Ognjen Mimović, né en 2004, a rejeté les offres de la Premier League et de la France et a préféré Fenerbahçe. Il a disputé 6 matches de Ligue des Champions cette saison et a marqué 1 but. Il a réalisé 2 passes décisives en 12 matches de la Ligue serbe et a été sélectionné à 5 reprises dans le « 11 de la semaine »."

L'Etoile Rouge aurait donc trouvé un accord avec l'ASSE alors que le joueur souhaite s'envoler pour la Turquie ? Si cette information venait à se confirmer, les dirigeants stéphanois devraient rapidement activer un plan B pour trouver une solution alternative. Affaire à suivre…