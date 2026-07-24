Formé à l'ASSE durant neuf saisons, Samy Achour poursuit sa progression. À 19 ans, le latéral droit polyvalent s'engage dans un nouveau club, promu en National, après deux années passées comme stagiaire professionnel dans le Forez.

L'AS Saint-Étienne voit l'un de ses jeunes issus du centre de formation prendre son envol. Arrivé très jeune chez les Verts, Samy Achour a effectué l'intégralité de son parcours de formation ou presque sous le maillot stéphanois. Après neuf années passées à l'Étrat, le défenseur de 19 ans va désormais découvrir un nouveau défi en rejoignant Lyon La Duchère, tout juste promu en National.

Le latéral droitier, capable d'évoluer à plusieurs postes sur le flanc droit, espère franchir un nouveau cap dans un championnat réputé exigeant, où de nombreux jeunes joueurs se révèlent avant de viser plus haut.

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Un pur produit de la formation de l'ASSE

Samy Achour fait partie de ces joueurs qui ont gravi les échelons du centre de formation stéphanois avec patience. Très tôt repéré, il a régulièrement été surclassé durant son parcours.

À seulement 16 ans, il disputait déjà son premier match avec l'équipe réserve dirigée par Razik Nedder. Une précocité qui témoignait de la confiance accordée au jeune défenseur et de son potentiel.

Au fil des saisons, il s'est installé comme un élément régulier du groupe réserve. Son adresse technique et sa polyvalence lui ont permis de poursuivre son apprentissage tout en découvrant progressivement les exigences du haut niveau.

Une étape marquante de son parcours est intervenue en novembre 2025. Samy Achour avait alors été retenu dans le groupe professionnel à l'occasion du déplacement en Coupe de France face à Quetigny. Une première convocation qui récompensait son investissement quotidien, même s'il n'avait pas encore eu l'occasion de faire ses débuts officiels avec l'équipe première.

Un nouveau défi à Lyon La Duchère

Pour le jeune joueur, l'objectif sera désormais de confirmer les qualités aperçues durant sa formation stéphanoise et de s'imposer dans un effectif ambitieux.

Du côté de l'ASSE, ce départ illustre une nouvelle fois le rôle du centre de formation, qui continue d'accompagner de nombreux jeunes vers le football professionnel, même lorsque leur avenir s'écrit loin de Geoffroy-Guichard.