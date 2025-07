Arrivé libre lors du mercato, l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid n’aura pas laissé une trace marquante dans le Forez. À 37 ans, le défenseur marocain va poursuivre sa carrière dans son pays natal, après une saison difficile sous les couleurs stéphanoises.

Ce n’était pas un investissement pour l’avenir, mais bien un choix d’expérience. À l’été 2023, Olivier Dall’Oglio avait convaincu les nouveaux dirigeants de l’ASSE de miser sur Yunis Abdelhamid pour encadrer un effectif jeune et en manque de repères. Libre après la fin de son contrat à Reims, l’international marocain s’était engagé pour une saison, avec une option pour une seconde. Il était devenu la première recrue de l’ère Kilmer Sports Ventures.

Mais l’histoire n’aura jamais vraiment décollé. Rapidement en difficulté face au rythme de la Ligue 1, Abdelhamid a perdu sa place de titulaire après quelques prestations en demi-teinte. Relégué au rang de remplaçant, il n’a jamais su apporter l’impact espéré, malgré un comportement exemplaire au quotidien. Au final, il aura disputé 16 rencontres (dont 11 comme titulaire) avec le maillot vert, pour un passage discret et marqué par un déclin physique logique à son âge.

Sans surprise, l’option pour une seconde saison n’a pas été activée. Son numéro 5 a même déjà été attribué au nouveau venu Mahmoud Jaber, signe que l’ASSE a définitivement tourné la page.

Cap sur Rabat pour un dernier défi

La carrière de Yunis Abdelhamid, elle, continue. Le média Kora Maroc avait annoncé il y a quelques semaines l’arrivée du défenseur du côté de l’AS FAR, club de Rabat. Il s’est engagé sur un contrat d’un an avec le club engagé en championnat, en coupe nationale et en compétitions africaines la saison prochaine. Le club marocain a annoncé ce lundi l’arrivée de 4 nouvelles recrues dont celle de l’ancien stéphanois.

Avec 13 sélections en équipe nationale et une solide réputation au pays, Abdelhamid espère réussir ce dernier challenge sur ses terres. Il va tenter de terminer sa carrière sur une bonne note après une expérience stéphanoise qui n’aura pas tenu ses promesses.