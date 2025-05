Alors que le mercato n’a même pas encore officiellement commencé, certains joueurs de l’AS Saint-Étienne attisent déjà les convoitises. C’est notamment le cas de Lucas Stassin, auteur de 12 buts cette saison en Ligue 1, et de Zuriko Davitashvili, milieu offensif géorgien arrivé l’été dernier. Plusieurs clubs se sont déjà renseignés à leur sujet.

Mais la réponse de la direction stéphanoise est claire et sans ambiguïté selon Foot Mercato : aucun des deux ne quittera le club cet été. L’ASSE considère ces joueurs comme essentiels à son projet sportif pour la saison prochaine en Ligue 2.

En refusant toute ouverture à un départ, les dirigeants des Verts affichent leur volonté de stabilité et de continuité. Objectif : construire une équipe solide autour de ses éléments les plus prometteurs afin de viser un retour immédiat en Ligue 1. Lucas Stassin, attaquant polyvalent au profil puissant, a déjà montré un fort potentiel malgré une période d’adaptation. Davitashvili, de son côté, s’est imposé grâce à sa capacité à créer le danger balle au pied malgré une irrégularité importante.

Ce choix fort traduit une stratégie cohérente : consolider l’effectif existant plutôt que repartir de zéro. C’est aussi un message fort envoyé aux supporters et un signe de confiance envers ces jeunes talents.

Plus globalement, l’ASSE souhaite garder la main sur son mercato. Seuls les joueurs en fin de contrat ou ceux pour lesquels le club souhaite s’en séparer seront autorisés à partir. L’idée est de tourner la page des saisons précédentes marquées par une instabilité chronique et des paris peu fructueux à court terme.

En verrouillant Stassin et Davitashvili, les Verts posent les bases d’un projet durable. Leur présence pourrait jouer un rôle clé dans la quête de la remontée, alors que d’autres cadres pourraient faire l’objet d’approches dans les semaines à venir. Malgré l’intérêt affiché de plusieurs clubs, Saint-Étienne semble déterminé à ne rien lâcher.

Selon le compte Twitter spécialisé sur Benfica, Glorioso1904pt, Le club lisboète cible Lucas Stassin. Le récent second du championnat portugais cherchait un concurrent à l’attaquant grec, Pavlidis.

L’ASSE devrait être attaquée pour son buteur belge et Benfica pourrait faire partie des premiers à dégainer.

