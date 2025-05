Courtisés dès l'ouverture du mercato, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ne quitteront pas l'ASSE cet été. Les Verts les considèrent comme des éléments clés de leur projet pour la saison prochaine en Ligue 2.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que certains joueurs de l’ASSE attisent déjà les convoitises. C’est le cas de Lucas Stassin, l’attaquant belge auteur de 12 buts en ligue 1 cette saison, et de Zuriko Davitashvili, le milieu offensif géorgien arrivé l’été dernier. Selon les informations de Foot Mercato et de leur journaliste Seb Denis, plusieurs clubs auraient déjà pris des renseignements. Pourtant, la direction stéphanoise est catégorique : aucun bon de sortie ne leur sera accordé.

Une prise de position forte, alors que le marché s’annonce mouvementé pour de nombreux clubs de Ligue 2. L’ASSE, elle, veut miser sur la continuité.

Une vision claire pour le projet ASSE 2025-2026

En maintenant ces deux joueurs dans l’effectif, Saint-Étienne affiche une stratégie limpide. L’idée ? Stabiliser l’effectif autour de ses éléments les plus prometteurs pour viser une montée directe en Ligue 1. Stassin, buteur puissant et polyvalent, a montré de belles promesses malgré une adaptation encore en cours. Quant à Davitashvili, il a progressivement trouvé sa place et impressionné par sa capacité à faire des différences balle au pied.

Le message envoyé par la direction sportive est clair : pas question de repartir de zéro ou de laisser filer les talents trop tôt. C’est une marque de confiance envers les joueurs, mais aussi un signal fort envoyé aux supporters.

Le média ajoute même "Ce même principe s’applique d’ailleurs à tous les joueurs puisque ne partiront que ceux dont le club voudra se séparer et ceux qui sont en fin de contrat. Selon une source interne du club stéphanois, l’ASSE veut poursuivre son projet de développement des joueurs qu’il a recrutés l’été dernier. Reste désormais à connaître la position des clubs intéressés par les deux hommes. Des formations qui ne devraient pas se contenter de la réponse de la direction de l’ASSE, aussi ferme soit-elle…"

Le mercato, sous contrôle des Verts

Cette position s’inscrit dans une volonté plus large : maîtriser le mercato, éviter une nouvelle instabilité, et construire une équipe compétitive sur la durée. Le club semble avoir tiré les leçons des années précédentes, où l’empilement de prêts ou de paris à court terme n’a pas toujours porté ses fruits.

Dans cette optique, l’avenir de joueurs comme Stassin et Davitashvili se dessine déjà dans le Forez. Leur présence pourrait être déterminante dans la quête de la remontée. D’autant que plusieurs cadres risquent, eux, d’être sollicités dans les semaines à venir.