Retour de notre rubrique sur les entraîneurs qui ont marqué l’AS Saint-Etienne. Depuis sa création en 1933, l’ASSE a connu 44 entraîneurs différents, mais certains ont laissé une empreinte plus déterminante que d’autres. Voici le portrait des 15 entraîneurs qui ont le plus marqué l’histoire du club. Par souci d’équité, ils sont présentés par ordre alphabétique. Septième épisode. Jean-Louis Gasset (68 matches de 2017 à 2019) Dix-huit mois pour l’Europe.

Après le départ de Christophe Galtier en mai 1917, l’Espagnol, Oscar Garcia, engagé pour le remplacer, ne résiste pas à la claque reçue à domicile face à l’OL le 5 novembre 2017 (0-5). Il démissionne quelques jours plus tard, faisant ressortir l’ensemble des dysfonctionnement qui minaient le club depuis longtemps. Julien Sablé, ancien joueur Vert, entraîneur de la Réserve, est appelé à la rescousse. Il est lancé dans le grand bain pour remettre l’équipe sur les rails. Comme il ne possède pas les diplômes requis et pour éviter au club de payer une amende pour chaque match qu’il dirige, un adjoint est recruté le 22 novembre 2017 pour l’aider dans sa tâche. Il s’agit de Jean-Louis Gasset qui accepte ce poste de numéro 2 qu’il a déjà occupé auprès de Laurent Blanc avec beaucoup de succès.

Malgré une évidente bonne volonté, Julien Sablé ne parvient pas à redresser la barre, n’enregistrant que deux maigres matches nuls face à Strasbourg (2-2) et Nantes (1-1) pour quatre défaites. L’humiliation contre Monaco à Geoffroy-Guichard le 15 décembre 2017 (0-4) est celle de trop, poussant les dirigeants stéphanois à réagir.

Exit l’inexpérimenté entraîneur qui est remplacé par Jean-Louis Gasset nommé à la tête de l’équipe professionnelle, pointant alors à une dangereuse 16e place à seulement deux points du barragiste. Sa première sur le banc stéphanois n’est pas une franche réussite avec une défaite à Guingamp (1-2). Le chantier est immense pour une formation qui parait complètement à la dérive.

Maintien acquis avec l'ASSE !

Pour remplir sa mission, Jean-Louis Gasset, aidé par son fidèle adjoint, Ghislain Printant qui l’a rejoint, sait qu’il doit recruter des joueurs confirmés ou revanchards dans quasiment toutes les lignes tellement les faiblesses sont criantes. Il fait jouer à fond son carnet d’adresse très rempli et parvient à attirer quatre joueurs au CV bien fourni, convaincus autant par le challenge que par les émoluments alléchants proposés. Tour à tour, Yann M’Vila, Georges N’Tep, Neven Subotic et Mathieu Debuchy posent leurs valises dans le Forez. Complétés par le retour de prêt de Robert Beric, tandis que Loïs Diony est prêté à Bristol et Bryan Dabo transféré à la Fiorentina.

Après un mois de janvier 2018 inconstant (deux victoires et deux défaites), ponctué par une élimination prématurée en coupe de France à Troyes (0-1 après prolongations), les Verts alignent treize matches sans mordre la poussière, dont un nul arraché à Lyon (1-1) et un autre face au PSG (1-1). Les hommes de Jean-Louis Gasset ambitionnent même d’aller chercher la cinquième place synonyme d’Europe alors qu’ils étaient aux portes de la Ligue 2 quatre mois auparavant. Mais deux revers consécutifs face à Bordeaux (1-3) et à Monaco (0-1) aux 36e et 37e journées, les font redescendre sur terre. L’essentiel est cependant ailleurs. Jean-Louis Gasset a réussi son pari de maintenir l’ASSE dans l’élite du football français.

Gasset porte l'AS Saint-Etienne jusqu'aux portes de la Ligue des Champions

Rien n’est trop beau pour satisfaire Jean-Louis Gasset et la direction a convaincu Neven Subotic, Yann M’Vila, Mathieu Debuchy et Rémy Cabella de poursuivre l’aventure au moins une saison supplémentaire. Et comme Wahbi Khazri et Thimothée Kolodziejczak sont venus renforcer l’effectif, les Verts apparaissent comme de véritables outsiders pour ce nouveau championnat qui débute. Malgré un départ poussif, (une victoire, trois nuls et une défaite), l’ASSE se replace en signant trois victoires consécutives.

Entre la 8e journée et la 38e journée, l'ASSE ne descendra pas au-delà de la 6e place, flirtant même un long moment avec le podium, qualificatif pour la Ligue des champions. Jean-Louis Gasset parviendra ainsi à accrocher une probante 4e place pour ses hommes après une victoire finale face à Nice à Geoffroy-Guichard (3-0). Le chaudron, en fusion, saura communier avec ses joueurs et son coach pour les remercier d’avoir offert un spectacle aussi réjouissant tout au long de la saison.

Toutefois, complètement lessivé après ces dix-huit mois éprouvant, l’entraîneur a décidé de ne pas rempiler, laissant le soin à son adjoint, Ghislain Printant, de faire fructifier son héritage. La mayonnaise ne prendra pas et il sera débarqué au moins de septembre. Jean-Louis Gasset est sondé pour revenir à la tête des Verts, mais Bernard Caïazzo ne l’a jamais rappelé, préférant miser finalement sur Claude Puel.

En 68 matches, le coach à l’accent méridional, a laissé une trace indélébile dans le cœur du Peuple Vert même si son bilan a pu être relativisé par certains en fonction de l’investissement financier qui lui a été consenti par la direction. Le club a trainé ces sacrifices comme un boulet avec en définitive une descente en L2 en 2022.