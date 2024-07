L’ASSE poursuit son mercato estival avec l’objectif de monter un effectif capable de se maintenir sereinement dans l’élite. Si le secteur offensif a bien été renforcé, des postes restent à pourvoir. Au milieu de terrain, les Verts jettent leur dévolu sur un ancien Nantais.

Révélation du FC Nantes lors de la saison 2020-2021, Imran Louza, formé à la Jonelière, s’était distingué avec 7 buts et 3 passes décisives en 33 matches au sein d’une formation maintenue au but à l’extérieur lors des barrages face à Toulouse. Surfant sur cette belle saison, le milieu de terrain Marocain décidait, à 22 ans, de faire le grand saut vers la Premier League.

Imran Louza bientôt à l’ASSE ?

À Watford, Imran Louza joue 20 matches de championnat mais ne peut éviter à sa formation une relégation en Championship (19e). En deuxième division anglaise, l’ancien Nantais marque 5 fois et délivre 4 passes décisives en 21 rencontres. Après une première partie de saison 2023-2024 difficile, le Marocain décide de revenir en Ligue 1 du côté du FC Lorient, où il marquera un but pour trois passes décisives en 14 apparitions.

De retour en Angleterre et alors que les Merlus sont descendus en Ligue 2, Imran Louza espère pouvoir revenir dans l’hexagone. Ce lundi 29 juillet, l’Équipe nous apprend que trois clubs français se sont positionnés sur le joueur, dont l’AS Saint-Etienne. Pour le moment, seuls Trabzonspor (Turquie) et le PAOK Salonique (Grèce) ont formulé une offre de prêt sans option d’achat. De son côté, le joueur n’est pas intéressé par ces offres et privilégie la France puis l’Espagne. De quoi imaginer un avenir en Vert ? Affaire à suivre.

Fiche d’identité d’Imran Louza