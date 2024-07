L’ASSE vient de disputer son second match amical et poursuit sa préparation. Les choses vont s’accélérer pour les Verts cette semaine. Deux rencontres attendent les stéphanois. Olivier Dall’Oglio va pouvoir poursuivre ses tests avec en ligne de mire la première journée de championnat au Stade Louis II.

Après un nul face à Clermont (1-1) et une victoire face à Villarreal (3-1), l’ASSE va poursuivre sa préparation. Après une première phase de réathlétisation assez lourde, place au jeu pour les Verts. Les stéphanois enchaîneront deux matchs amicaux cette semaine. Un premier face à un futur concurrent direct, Montpellier. Un second face à Grenoble. Pour rappel, les isérois viennent d’infliger une lourde défaite à Auxerre en s’imposant 3-0 face aux champions de Ligue 2 ! De bons tests pour Olivier Dall’Oglio et ses hommes.

En parallèle, les dirigeants de l’ASSE vont continuer de s’activer pour renforcer l’effectif. Plusieurs postes sont concernés. Sebastian Nanasi et un buteur sont espérés cette semaine. Par ailleurs, les Verts veulent toujours signer un latéral gauche et un milieu récupérateur. Il faudra aussi trouver des portes de sortie pour plusieurs joueurs actuellement sous contrat. Le chantier reste important pour Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld. Le championnat reprend le week-end du 16 août, l’ASSE devra être prête.

Le programme de l’ASSE

Lundi 29 juillet

Entraînement des pros l’après-midi ouvert au public (16 h 30)

Mardi 30 juillet

Entraînement des pros à huis clos

Mercredi 31 juillet

L1, Match de préparation : Montpellier – ASSE au Stade Fernand-Brunel de Lunel (18h)

Jeudi 1er août

Entraînement des pros ouvert au public (16h30)

Début du Tournoi international U21 de Ploufagran pour le groupe Réserve et début du Tournoi Carisport pour le groupe Formation

Vendredi 2 août

Entraînement des pros à huis clos

Samedi 3 août

L1, Match de préparation : ASSE – Grenoble au Stade municipal du Chambon-sur-Lignon (17h)

Dimanche 4 août

Repos