La prochaine saison de Ligue 1 débute dans moins de trois semaines. Les différentes équipes ont repris le chemin de l’entraînement depuis un certain temps, et de nombreux matchs amicaux se sont déjà joués. La semaine passée notamment, au cours de laquelle une immense majorité des équipes était sur le pont, avec des résultats plus ou moins favorables. Le début de saison de Ligue 1 approche à grands pas !

Les résultats des semaines précédentes

Jeudi 4 juillet : Strasbourg /Munich 1860 (ALL) – 1/2

Samedi 6 juillet : Lens /KV Courtrai (BEL) 4×25 min – 6/3 (Saïd, Aguilar, Ganiou, Cabot, Thomasson, Wahi)

Samedi 6 juillet : Monaco /Servette Genève (SUI) – 0-1

Mardi 9 juillet : Lille – KMSK Deinze (BEL) – 3/1 (Alexsandro, Tiago Santos, André)

Mardi 9 juillet : Strasbourg – Wolfsberger AC (AUT) – 0/0

Mercredi 10 juillet : Nice – Lausanne-Sport (SUI) – 2/2 (Cho, Guessand)

Vendredi 12 juillet : Brest – US Avranches (N2) – 2/0 (Le Douaron et Arconte)

Vendredi 12 juillet : Lens -Red Star FC (L2) – 6/0 (Wahi x3, Saïd, Guilavogui, Fulgini)

Vendredi 12 juillet : Nantes – SM Caen (L2) – 1-0 (Mahamoud)

Samedi 13 juillet : Lille – KV Malines (BEL) – 1/1 (Cabella)

Samedi 13 juillet : Lyon – Chassieu Décines (N3) 3×30 minutes – 7/0 (Lepenant 2x, Orban, Perret, Baldé, Molebe x2)

Samedi 13 juillet : Monaco – Cercle Bruges (BEL) – 1/1 (Kehrer)

Samedi 13 juillet : Reims – FC Fleury 91 (N2) – 2/0 (Fofana, Adeline)

Samedi 13 juillet : Rennes – US Saint-Malo (N2) – 3/3 (Wooh, Bourigeaud, Blas)

Samedi 13 juillet : Strasbourg – Fenerbahçe (TUR) – 0/4

Samedi 13 juillet : Toulouse – Rodez AF (L2) – 2/1 (Magri, Bangré)

Mercredi 17 juillet : Angers – Châteaubriant (N2) – 3/2 (I. Niane, Lepaul, Diony)

Mercredi 17 juillet : Lille – KAA La Gantoise (BEL) – 1/0 (Cabella)

Jeudi 18 juillet : Reims – FC Sochaux-Montbéliard (N), 2×60 minutes – 3/1 (Diakhon, Y. Fofana, A. Baradji)

Vendredi 19 juillet : Auxerre – US Orléans (N) – 1/1 (Onaiwu)

Vendredi 19 juillet : Lyon – WSG Tirol (AUT) – 3/2 (Tolisso x2, Caqueret)

Vendredi 19 juillet : Nice – Léganes (ESP) – 2/2 (Boga, Brahimi)

Samedi 20 juillet : Angers – Le Mans FC (N) – 0/2

Samedi 20 juillet : Brest – FC Lorient (L2) – 1/1 (Le Douharon)

Samedi 20 juillet : Le Havre – Fougères (N3) – 7/0 (Joujou x2, Bouneb, Soumare, Kuzyaev x2, Casimir)

Samedi 20 juillet : Lens – OH Louvain (BEL) – 1/0 (Saïd)

Samedi 20 juillet : Lille – KRC Genk (BEL) – 2/2 (Bayo, Cabella)

Samedi 20 juillet : Monaco – Sturm Graz (AUT) – 2/2 (Minamino, Matazo)

Samedi 20 juillet : Nantes – Hambourg (ALL), 4×30 minutes – 2/4 (Mahamoud, Pallois)

Samedi 20 juillet : Montpellier – Girona FC (ESP) – 3/3 (Nordin, Khazri x2)

Samedi 20 juillet : Rennes – Stade Lavallois (L2) – 2/1 (Grobaek, Do Marcolino)

Samedi 20 juillet : ASSE – Clermont Foot 63 (L2) – 1/1 (L. Mouton)

Samedi 20 juillet : Toulouse – Pau FC (L2) – 2/2 (Aboukhlal, CSC Ruiz)

Dimanche 21 juillet : Marseille – Nîmes Olympique (N) – 0/2

