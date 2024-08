Si les Verts ont enfin effectué leur retour dans l’élite ce samedi, le mercato n’est pas encore terminé. La direction du club du Forez compte bien continuer de se renforcer, à l’heure où deux attaquants, un milieu défensif et un latéral gauche semblent nécessaires pour perdurer. Autre priorité avec le poste de gardien. Un dossier qui s’est en effet débloqué ces derniers jours.

Saint-Étienne espérait un gardien expérimenté pour suppléer Gautier Larsonneur en Ligue 1 dans ce mercato. Une volonté sans doute accentuée depuis le départ d’Étienne Green pour l’Angleterre. Dans ce sens, le nom de Karl-Johan Johnsson a même été évoqué par But! Football Club. Mais la rumeur menant à Brice Maubleu (34 ans) s’est accentuée ces dernières heures. Nous vous révélions en exclusivité la présence du portier à l’Etrat en ce début de semaine afin de passer sa visite médicale, avant de parapher un contrat de deux années. Saint-Étienne semble de ce fait avoir réussi à déloger la légende du Grenoble Foot 38.

Une véritable légende du GF38

Natif de Saint-Martin-d’Hères, dans la banlieue grenobloise, Brice Maubleu est un Isérois pure souche. L’enfant de Grenoble n’a quasiment connu que sa ville natale durant sa carrière professionnelle, seule exception avec un court séjour du côté de Tours après le dépôt de bilan du GF38.

Mais l’histoire d’amour entre Brice Maubleu et Grenoble débute il y a plus de 20 ans. À 13 ans, Brice Maubleu rejoint le GF38 après des essais fructueux. « Je suis allé faire un essai à Grenoble, ça s’est bien passé. (…) Quand je suis venu, j’avais 13 ans. (…) Je faisais mon premier banc en Ligue 2 le jour de mes 16 ans, je me rappelle avoir pris la place de certains gardiens plus âgés. Je m’étais déjà entraîné un peu avec la réserve à cet âge-là. » Véritable symbole du football isérois, le gardien aura tout connu avec son club. Du dépôt de bilan à la promotion, en passant par les rencontres en CFA au National. Maubleu s’est construit en parallèle de la renaissance de son club. « Avec Grenoble, j’ai joué au sein de toutes les divisions. J’ai même joué en DH. » explique-t-il pour Sports Média.

Ce dernier dispute sa première en professionnel en 2009 face à Lyon. Depuis, Brice Maubleu a disputé un total de 254 matchs officiels avec Grenoble pour 104 clean-sheets. Un bilan exceptionnel, qui lui vaut d’être érigé en légende du côté de la capitale iséroise. Celui qui mesure 1m92 ne cachait pas son attachement à Grenoble en juin 2023 lors de sa prolongation de contrat. « On est sur une belle histoire de 20 ans avec deux années d’infidélité un peu contraintes par le dépôt de bilan du club. J’ai connu énormément de bons moments, de montées, de matchs à tous les niveaux. »

Une recrue expérimentée au mercato

Brice Maubleu s’apprête à rejoindre l’ASSE avec un solide curriculum vitae en poche. Le gardien débute tôt le football. À huit ans, plus précisément, le jeune grenoblois découvre le ballon rond et son poste préférentiel. Malgré une saison en dehors des cages, ce dernier ne les quittera plus. Le portier s’exprime sur ses débuts au micro de Sports Média : « J’ai commencé à l’âge de huit ans. Mon père m’avait construit une cage de foot à la maison avec mon frère. On jouait, on reproduisait les matchs qu’il y avait en D1 à l’époque. Je m’amusais à tirer contre le mur et à faire des plongeons. »

Neuf saisons dans l’antichambre du football français, pour pas moins de 193 matchs disputés. Le gardien compte au total 265 rencontres officielles. Taulier d’un championnat et d’une équipe, le portier a même été nommé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2. Brice Maubleu l’incarne, l’expérience à son poste. Seule ombre au tableau, le portier n’a disputé que 180 minutes dans l’élite. À l’époque, Brice Maubleu découvre dans un contexte difficile. Grenoble se voit être relégué après une lourde défaite à Toulouse le 10 avril 2010. En janvier 2024, le gardien évoquait son envie de jouer en Ligue 1 pour Green Radio : « J’ai commencé ma carrière en Ligue 1 dans un stade rempli de 40.000 personnes. C’est des émotions que je veux retrouver sur la fin. »

Le futur Stéphanois s’offre un challenge dans ce mercato estival, une première en dehors de Grenoble depuis 2013-2014. Ce dernier incarne le profil parfait pour concurrencer Gautier Larsonneur à son poste, ou le remplacer en cas de pépin.