Le mercato stéphanois est à la peine depuis plusieurs semaines. Le club est proche de boucler l’arrivée de Fodé Ballo Touré. L’ASSE cherche également à se renforcer à plusieurs postes dont au poste de gardien. Le board a trouvé le futur numéro 2 de Gautier Larsonneur.

De l’expérience recherchée

Le mercato stéphanois est à l’arrêt depuis plus de 10 jours. Le dernier recrutement en date est celui d’Igor Miladinovic. Le club forezien attend encore au moins 4 à 5 recrues d’ici fin août. Olivier Dall’Oglio souhaite recruter un gardien pour venir concurrencer Gautier Larsonneur. Il affirmait que le dossier pourrait rapidement se boucler ce vendredi en conférence de presse. Après le départ d’Etienne Green, le recrutement d’un gardien numéro 2 semble inévitable. L’ASSE souhaite un profil expérimenté à ce poste primordial pour épauler son portier numéro 1.

Brice Maubleu arrive à l’ASSE !

L’ASSE a trouvé son nouveau gardien numéro 2, en la personne de Brice Maubleu. Le gardien devrait s’engager pour 2 saisons dans le Forez. Le futur ex-grenoblois était attendu aujourd’hui à l’Étrat. Il a d’ores et déjà rencontré l’équipe médicale du club et devrait terminer sa visite médicale demain. Il signera ensuite son contrat avec son nouveau club. Le gardien âgé de 34 ans apportera son expérience et sa maturité après 13 ans en Isère. L’ancien tourangeau fait partie des meilleurs gardiens de seconde division depuis plusieurs années. Le grenoblois correspond donc parfaitement au profil recherché par le staff pour encadrer un groupe jeune.

Qui es tu Brice Maubleu ?

Brice Maubleu

1 décembre 1989 (34 ans)

Grenoble Foot 38

1.92m

193 matchs de L2 – 2 matchs de L1

Sous contrat jusqu’en 2026

Évalué à 350K par Transfermarkt

Capitaine de Grenoble, le gardien vient donc pour compléter l’effectif de l’ASSE et y apporter son expérience et son leadership. Il sera la doublure de Gautier Larsonneur et s’offre donc à 34 ans, un nouveau projet dans le Forez. Un contrat de 2 ans est évoqué.