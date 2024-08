Le mercato entre dans son dernier mois. Le 30 août, il refermera ses portes et verra les équipes se concentrer uniquement sur l’aspect sportif et les compétitions. En attendant, l’ASSE comme toutes les équipes professionnelles risque de voir plusieurs mouvements s’effectuer dans le money time. Quoi qu’il en soit, un second départ est acté pour l’AS Saint-Etienne !

Le départ d’un joueur formé au club

C’est une information qui est sortie dans un premier temps dans le Progrès, Etienne Green va quitter l’ASSE. Le joueur formé au club aura porté le maillot étoilé à 37 reprises. À 24 ans, le joueur de 190 cm va retrouver son pays Natal. Il sera dans un premier temps libéré par l’ASSE qui gardera un pourcentage sur sa future revente (et non sur la plus-value comme habituellement). Il devrait ensuite s’engager avec Burnley (Championship). Relegué à l’issue de la saison 2023-2024 dans l’antichambre du football anglais, le club compte rapidement retrouver l’élite après une saison compliquée (24 points en 38 journées).

Etienne Green quitte le club alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2025. Il part avec 7 victoires – 10 nuls et 20 défaites sur les 37 matchs disputés. La ligue 2 lui aura particulièrement peu réussi avec une victoire en 14 matchs disputés ! Espérons qu’il puisse relancer sa carrière après avoir participé au retour de l’ASSE en ligue 1.

Le communiqué de l’ASSE

Ce mercredi, l’AS Saint-Étienne et Burnley ont trouvé un accord pour qu’Etienne Green rejoigne le pensionnaire de deuxième division anglaise.

Né outre-Manche, à Colchester, Etienne Green s’est rapidement installé dans le Forez et son cœur est très vite devenu Vert. Entré à l’école de football stéphanoise à l’aube de ses 10 ans, il a franchi, une à une, toutes les étapes de la formation avant d’être lancé dans le grand bain professionnel lors d’une rencontre à Nîmes, qui restera dans les annales. Révélation et élu meilleur espoir 2020-2021 par le Peuple Vert, Etienne Green aura disputé 37 rencontres professionnelles avec le maillot Vert, dont 23 en Ligue 1.

Après plus de 15 saisons à Saint-Étienne, où ses valeurs auront fait l’unanimité, Etienne Green quitte donc le Forez. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.