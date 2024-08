A deux petites semaines de la fin du mercato, plusieurs mouvements sont toujours espérés du côté de l’ASSE. Un dégraissage est nécessaire à certains postes mais l’effectif doit aussi et surtout être renforcé qualitativement.

Dégraissage attendu du côté de l’ASSE

Comme depuis plusieurs semaines, le board stéphanois attend toujours les départs de certains indésirables. Anthony Briançon et Thomas Monconduit n’entrent, par exemple, plus dans les plans du club. Au vu des contrats juteux dont disposent les joueurs (augmentés avec la montée en Ligue 1), beaucoup ne veulent pas quitter le Forez. L’ASSE espère cependant toujours leur trouver des portes de sortie.

Au niveau des jeunes, plusieurs sont toujours susceptibles de partir en prêt. C’est le cas de Beres Owusu. Comme évoqué hier, Dunkerque et surtout Pau sont intéressés. Mais ces deux clubs ne veulent pas d’un prêt sec, ce qui complique les choses. De son côté, l’ASSE espère pouvoir le prêter sans option d’achat (après une prolongation, son contrat prenant fin dans un an) ou bien l’intégrer dans la rotation.

Barry ne viendra pas, un 9 toujours recherché

Lié à Saint-Etienne depuis le début du mois d’août, Thierno Barry ne signera pas. Alors qu’il avait trouvé un accord avec l’ASSE, Bâle a intelligemment fait monter les enchères et demandait 15 millions d’euros ces derniers jours (soit environ deux fois son prix d’il y a trois semaines). C’est finalement à Villarreal que l’attaquant français devrait s’engager très prochainement pour 14 millions d’euros plus des bonus. La fin d’un dossier compliqué pour les Verts, sur lequel beaucoup d’informations contradictoires auront été publiées. Probablement à cause du nombre de mandats sur le joueur.

Consciente depuis plus d’une semaine que ce dossier ne devrait pas aller au bout, l’ASSE a déjà entamé des discussions pour enfin tenter de boucler son attaquant. A suivre…

Pas d’accord total pour Ballo-Touré, Maubleu à l’Etrat depuis dimanche

Au poste de latéral gauche, l’ASSE a trouvé un accord avec l’AC Milan pour Fodé Ballo-Touré, il y a déjà plusieurs jours. Les conditions salariales du joueur sont cependant toujours en discussions, selon nos informations. Un accord total n’a donc pas encore été trouvé. Sa venue est toujours espérée mais prend donc plus de temps que prévu. Dans le même temps, Pierre Cornud (Maccabi Haifa) est aussi dans le viseur des dirigeants. Son entourage pousse pour qu’il quitte Israël. Reste à savoir comment ces deux dossiers s’achèveront.

En ce qui concerne la future doublure de Larsonneur, Brice Maubleu (Grenoble) est bien arrivé à l’Etrat dimanche comme annoncé par nos soins. Sa visite médicale était programmée en deux parties : une dimanche soir et une hier. Sauf incroyable retournement de situation, il devrait être officialisé très prochainement.

Enfin, l’ASSE est à l’affût sur plusieurs postes dont celui de milieu défensif. Foot Mercato révélait hier un intérêt pour le Lensois Salis Abdul Samed, qui est cependant plus proche de Brest. Les derniers jours de mercato s’annoncent en tout cas bouillants, avec un nombre important de mouvements espérés de la part du club.