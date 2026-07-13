L'ASSE poursuit sa préparation estivale et les premières tendances tactiques d'Ian Cathro commencent à apparaître. Face au FC Bienne (2-2), le technicien écossais a confirmé ses intentions de jeu. Entre nouvelles recrues, hiérarchie qui se dessine et départs attendus, le visage des Verts version 2026-2027 prend progressivement forme.

Le résultat face au FC Bienne restera anecdotique. Ce sont surtout les enseignements tactiques qui ont retenu l'attention. Ian Cathro a profité de cette rencontre pour poursuivre la mise en place de ses principes de jeu. Après la rencontre, le nouvel entraîneur stéphanois n'a d'ailleurs laissé aucun doute sur ses ambitions.

« Peu importe la configuration dans laquelle on a joué ce soir. Ce qui est important, c’est qu’on a une idée claire de la façon dont on veut jouer. On veut être une équipe qui défend bien quand elle n’a pas le ballon et qui est agressive lorsqu'elle a la possession. »

Une déclaration qui confirme les informations dévoilées dans l'émission Mercato de Peuple Vert TV. Les Stéphanois travaillent actuellement un système en 4-2-2-2, parfois assimilable à un 4-2-4, avec un carré dans l'entrejeu. Un dispositif exigeant qui demande encore plusieurs semaines d'automatismes.

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L'ASSE affine son équipe type

Les deux périodes disputées contre le FC Bienne ont offert deux lectures bien différentes du groupe.

La première mi-temps ressemblait fortement à ce qui pourrait constituer le onze de départ actuel. Les nouvelles recrues Sohaib Nair et Jakob Breum y ont notamment été intégrées, preuve que le staff compte rapidement s'appuyer sur elles.

À l'inverse, le second acte a permis d'observer plusieurs joueurs dont l'avenir demeure incertain. Aimen Moueffek, Mickaël Nadé ou encore Igor Miladinovic ont eu du temps de jeu, tout comme plusieurs jeunes éléments appelés à convaincre Ian Cathro durant cette préparation.

Le technicien écossais poursuit donc son évaluation tout en installant progressivement sa philosophie de jeu.

Aron Csongvai va encore renforcer le milieu

Le visage de l'effectif n'est pourtant pas encore totalement arrêté.

L'ASSE s'apprête à enregistrer l'arrivée de sa cinquième recrue estivale avec Aron Csongvai. Le milieu de terrain de l'AIK doit venir densifier un secteur fragilisé par les départs de Florian Tardieu et Abdoulaye Kanté.

Son arrivée devrait rapidement redistribuer les cartes dans l'entrejeu et offrir davantage de solutions à Ian Cathro pour son système à deux milieux récupérateurs.

Autour de cette ossature, plusieurs joueurs devraient endosser un rôle de doublure. L'objectif sera clair : profiter de la rotation pour bousculer la hiérarchie au fil de la saison.

Plusieurs départs encore attendus

Le mercato stéphanois est cependant loin d'être terminé.

Plusieurs joueurs sont clairement invités à trouver un nouveau point de chute. Djylian N'Guessan, Aimen Moueffek, Mickaël Nadé et Ebenezer Annan figurent parmi les éléments concernés.

D'autres dossiers restent plus complexes. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Pierre Ekwah disposent d'une possible cote sur le marché et pourraient eux-mêmes souhaiter relever un nouveau défi en cas d'offre satisfaisante.

Enfin, certains joueurs actuellement en instance de départ (transfert ou prêt) pourraient être réintégrés s'ils ne trouvent pas de solution d'ici la fin du mercato. C'est notamment le cas d'Igor Miladinovic, d'Irvin Cardona ou encore d'Axel Dodote, dont l'avenir demeure incertain.

À la mi-juillet, une tendance forte se dessine donc autour du projet d'Ian Cathro. Le socle de son futur onze commence à prendre forme, mais plusieurs mouvements restent indispensables. Au-delà des arrivées, l'ASSE devra désormais alléger sa masse salariale avant de finaliser définitivement son effectif pour le début du championnat.