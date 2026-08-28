Écarté du groupe professionnel à l'Eintracht Francfort, Niels Nkounkou pourrait bien effectuer son grand retour en Ligue 1. L'OGC Nice suit avec attention la situation du latéral gauche de 25 ans. Les Aiglons anticipent le départ de Melvin Bard d'ici la fermeture du marché.

Le marché des transferts bat son plein sur la Côte d'Azur. L'OGC Nice se montre très actif en cette fin d'été. Le club veut alléger sa masse salariale. Il souhaite néanmoins conserver un effectif très compétitif.

Les dirigeants niçois s'attendent à des attaques étrangères pour Melvin Bard. Le latéral de 25 ans possède une belle cote. Il reste sous contrat jusqu'en 2028. Le Gym s'active donc pour lui trouver un successeur.

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Le nom de Niels Nkounkou figure tout en haut de la liste selon l'Equipe. L'ancien de latéral de l'ASSE en 2023 traverse une période compliquée en Allemagne.

Une rupture brutale avec l'Eintracht Francfort pour Niels Nkounkou

Niels Nkounkou a été écarté du groupe pro par l'Eintracht Francfort. L'ancien Stéphanois est pourtant engagé jusqu'en 2028 avec la formation allemande. Son aventure outre-Rhin prend une tournure inattendue.

Le Mans avait tenté sa chance plus tôt cet été. Le promu en Ligue 1 avait approché le joueur. Nkounkou avait décliné la proposition. Il voulait alors s'imposer en Bundesliga.

Sa mise à l'écart rebat complètement les cartes. Le joueur cherche désormais une porte de sortie.

La piste d'un prêt étudiée par le Gym

L'OGC Nice veut profiter de cette opportunité en or. Les dirigeants azuréens étudient la possibilité d'un prêt.

Cette option conviendrait aux deux parties à ce stade du mercato. Niels Nkounkou connaît déjà très bien la ville de Nice. Il y avait rendu visite à son ami Elye Wahi en fin de saison.

Son passage remarqué à Saint-Étienne avait prouvé ses qualités offensives. Il avait inscrit 6 buts en 20 matchs avec les Verts en 2023. Un retour en France lui permettrait de se relancer immédiatement. Le dossier pourrait se décanter très rapidement avant le 1er septembre.