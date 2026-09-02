Acheté 12 millions d'euros à Chelsea à l'été 2025, Mathis Amougou quitte temporairement le RC Strasbourg. Selon les informations dévoilées par L'Équipe, le milieu de terrain formé à l'ASSE rejoint le Toulouse FC sous la forme d'un prêt sans option d'achat afin d'obtenir du temps de jeu.

Un nouveau virage s'amorce dans la jeune carrière de Mathis Amougou. L'ancien du Centre sportif Robert-Herbin s'apprête à porter les couleurs du Toulouse FC cette saison.

Comme le révèle L'Équipe, les dirigeants strasbourgeois ont trouvé un accord avec leurs homologues hauts-garonnais. Ce prêt s'inscrit dans le cadre de relations très fluides entre les deux institutions. Strasbourg avait notamment prêté avec succès Pape Demba Diop au Violets en début d'année.

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Une trajectoire freinée après son départ du Forez

Le milieu de 20 ans avait quitté l'AS Saint-Étienne pendant le mercato hivernal 2025. Chelsea avait déboursé 15 millions d'euros pour attirer ce grand espoirs de la génération 2006.

Pourtant, son aventure londonienne s'était résumée à quelques minutes sur le terrain. Les Blues l'avaient transféré à Strasbourg à l'été 2025.

La première année d'Amougou en Alsace est restée compliquée. Le milieu français n'a disputé que quatre titularisations en Ligue 1 sous les ordres de Gary O'Neil. Il n'a accumulé que 794 minutes toutes compétitions confondues.

Un rebond espéré dans la Ville Rose pour Amougou

D'après L'Équipe, cette opération ne comporte aucune option d'achat. Le RC Strasbourg conserve donc totalement la main sur l'avenir du joueur. Mathis Amougou reste sous contrat en Alsace jusqu'en juin 2030.

Révélé lors de la Coupe du monde U17 en 2023 avec un Ballon de Bronze à la clé, le natif du Blanc-Mesnil cherche désormais de la continuité. Le TFC offre à l'ancien Vert un cadre idéal pour relancer sa progression et enchaîner les matchs au plus haut niveau. Mathis Amougou aura ainsi pour mission de prendre un peu plus de temps de jeu en Ligue 1.