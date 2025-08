L’AS Saint-Étienne tient enfin son nouveau latéral droit ! João Ferreira, défenseur portugais de 24 ans, s’est engagé avec les Verts en provenance de Watford lors du mercato ASSE. Une recrue importante qui vient renforcer un secteur en souffrance depuis plusieurs mois.

Le chantier défensif, longtemps paralysé par le flou autour de Yvann Maçon et son transfert avorté au Servette FC, avance enfin. Formé au Benfica Lisbonne, Ferreira évoluait à Watford depuis janvier 2023. Du haut de ses 1,85 m, il dispose d’une solide expérience européenne et peut évoluer aussi bien comme latéral droit que défenseur central ou milieu droit.

Une défense en reconstruction dans ce mercato ASSE

Ce renfort répond à une priorité clairement identifiée par le staff stéphanois. Malgré des pistes explorées, comme Paul Joly ou Tony Strata, aucune n’avait encore abouti. L’arrivée de Ferreira permet donc de combler un vide dans l’effectif, en apportant à la fois solidité, polyvalence et expérience.

João Ferreira devient la cinquième recrue estivale des Verts après les signatures d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Joshua Duffus, intégré au groupe, n’a pas encore été officialisé. Ce mercato défensif ambitieux traduit la volonté du club de construire un effectif compétitif pour jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Les premiers mots de Joao Ferreira à l’ASSE

João Ferreira : "Je suis très content de signer à l’AS Saint-Étienne. C'est un géant du foot français, un club d’une dimension énorme. Ici, je sais qu’il y a tout ce qu’il faut pour atteindre nos objectifs et faire de grandes choses cette saison, je suis focalisé là-dessus. Je sais aussi qu’ici, les supporters vivent pour le club et sont très présents. J’ai hâte de pouvoir le sentir par moi-même, notamment au stade."

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE : "João est un top professionnel qui a toujours évolué dans le haut niveau. C’est un joueur qui a une grosse activité physique en match. Il est rapide, puissant et défend bien. Il a un bon apport au niveau offensif et une forte personnalité. On est très content de l’accueillir au sein de l’effectif."

Le latéral portugais s’est également exprimé dans la vidéo d’annonce du club stéphanois : "Salut c’est Joao Ferreira. J’ai 24 ans, je suis né le 24 mars 2001. Je suis d’une petite ville dans la zone de Porto. Elle s’appelle Balazar. J’ai commencé à jouer au foot à 7 ans dans le club a côté de chez moi. J’ai suivi mes collègues, mes copains. C’est comme ça que je me suis mis au foot. J’ai choisi d’être défenseur parce que quand j’ai commencé, c’est le poste qui correspondait le plus à mon style de jeu, à mes qualités de rapidité. Ça s’est fait comme ça ! Mes éducateurs l’ont décidé et je suis resté défenseur. Je dirais que je suis quelqu’un d’ambitieux, d’assez rapide et avec un caractère un peu introverti."