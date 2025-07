Comme révélé sur le site dès le 15 juillet, Joshua Duffus est sur le point de s'engager avec l'ASSE. L'attaquant anglais est présent à l'Etrat depuis une quinzaine de jours désormais. Il a même pris part au dernier match amical des Verts, face au Paris FC (défaite 0-3). Mais alors, pourquoi ce dossier tarde à ce point à être officialisé ? Explications.

Arrivée au Centre sportif Robert-Herbin mi-juillet, présence au stage à Aix-les-Bains, entrée en jeu face au Paris FC vendredi dernier : tout laisse croire que Joshua Duffus est un joueur de l'ASSE. Pourtant, ce n'est pas encore officiellement le cas. Il y a quelques jours, nous expliquions que le retardement de la signature était dû à des problèmes administratifs. Le club était d'ailleurs conscient que les démarches prendraient du temps avant même de faire venir le joueur sur le territoire français. Dans son édition du jour, Le Progrès confirme et précise ces informations.

Un permis de travail qui tarde à être délivré

Libre après son départ de Brighton, Duffus a fait le choix du Forez, malgré des sollicitations en Angleterre et en Allemagne. S'il pourrait techniquement décider de s'engager ailleurs, et ce même après avoir porté le maillot Vert en amical, le club se veut très serein. Le buteur de 20 ans a donné sa parole à l'ASSE, qui avait anticipé le fait que ce dossier mettrait du temps à se finaliser. En effet, depuis le Brexit (sortie de la Grande Bretagne de l'Union européenne), les démarches sont beaucoup plus complexes. C'est notamment la délivrance du permis de travail qui prend du temps, toujours selon le média local.

En attendant, Joshua Duffus continue de s'entraîner avec ses futurs coéquipiers. Il devrait même de nouveau avoir du temps de jeu face à Cagliari, ce samedi. Sur ce coup, c'est le travail de Jean-François Soucasse qui est à souligner. L'homme de 52 ans s'est assuré que le club et le joueur seraient couverts en cas de pépin.

Reste désormais à savoir quand la signature de Duffus pourra intervenir. Aucune date précise n'a pour le moment été évoquée mais tout devrait être réglé prochainement. Ce qui permettrait à Eirik Horneland de compter sur un attaquant de métier pour l'ouverture du championnat à Laval. En phase de reprise, Djylian N'Guessan et Lucas Stassin ne sont eux pas aptes pour l'instant.