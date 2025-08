L’AS Saint-Étienne tient enfin son nouveau latéral droit. João Ferreira, défenseur portugais de 24 ans, vient officiellement de rejoindre les Verts en provenance de Watford. Une nouvelle recrue validée pour l’ASSE dans ce mercato !

Le chantier des couloirs défensifs avance enfin. Longtemps ralenti par l’incertitude autour de Yvann Maçon, dont le départ avorté au Servette FC a bloqué les manœuvres, le club stéphanois se devait de passer à l’action.



Formé au Benfica Lisbonne, Ferreira évoluait à Watford depuis janvier 2023 et possède plusieurs expériences européennes à son actif. Mesurant 1,85 m, il peut également dépanner en défense centrale ou au poste de milieu droit.

Un mercato ciblé et stratégique

Ce recrutement répond à un besoin clairement identifié par le staff forézien. Malgré plusieurs pistes étudiées (notamment Paul Joly, ou Tony Strata), aucune n’avait encore abouti ou été réellement avancée par l’ASSE. L’arrivée de Ferreira vient combler un vide important dans l’effectif, apportant stabilité et fiabilité à une défense en pleine reconstruction.

João Ferreira devient donc la cinquième recrue estivale de l’ASSE, après Irvin Cardona, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Joshua Duffus, déjà présent dans l’effectif, est lui aussi intégré au projet mais n’est toujours pas officiellement Vert. Ce renforcement défensif traduit les ambitions du club : bâtir une équipe compétitive pour jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Une arrivée majeure à quelques jours de la reprise du championnat, avec un déplacement prévu à Laval. Eirik Horneland pourra désormais compter sur un spécialiste du poste pour structurer sa ligne défensive : un joueur travailleur, polyvalent, au fort potentiel de revente… exactement le profil ciblé par la direction stéphanoise.

Le communiqué de l’ASSE

"João Ferreira, nouvelle recrue des Verts ! Âgé de 24 ans, João Ferreira rejoint l’AS Saint-Étienne en provenance de Watford (Angleterre). Le défenseur portugais est désormais lié au club du Forez jusqu’en 2029.

Natif de Balazar, un village situé au nord de Porto, João Ferreira porte les couleurs de Rio Ave de ses 10 à 13 ans. Mais c’est au sein du centre de formation de Benfica, qu’il rejoint dans la foulée, que le jeune joueur se révèle. En parallèle d’un joli parcours en sélection portugaise symbolisée par 28 sélections des U15 aux U19, le défenseur parvient à se hisser jusqu’au groupe professionnel. En 2020, alors âgé de 19 ans, il effectue sa grande première en disputant l’intégralité d’une rencontre de Coupe du Portugal. Quelques semaines plus tard, il goûte à l’Europa League en défiant le Standard de Liège.

En quête d’expérience, João Ferreira s’exile ensuite en prêt au Vitória Guimarães puis dans un club qu’il connaît bien, Rio Ave, pendant une demi-saison. Arrivé à l’hiver 2023, le défenseur portugais est approché par Watford qui lui offre une première opportunité loin de son pays natal. Il dispute cinq rencontres outre-Manche avant de s’envoler, cette fois en Italie, où il rejoint en 2023-2024 le club de l’Udinese.

En Serie A, João Ferreira se fait immédiatement sa place et dispute 37 rencontres avant une nouvelle saison en prêt, lors du dernier exercice, cette fois à Braga. Une saison qui lui a permis d’acquérir encore un peu plus d’expérience grâce à 32 apparitions, en première division portugaise, en Coupe mais aussi en Europa League où il a été titularisé à six reprises en phase de groupes.

Place désormais à la France pour João Ferreira ! Le Portugais de 24 ans rejoint l’ASSE jusqu’en 2029 et intègre l’effectif d’Eirik Horneland au sein duquel il portera le numéro 13. Le défenseur est le cinquième renfort estival après les levées des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer ainsi que les arrivées de Mahmoud Jaber et Chico Lamba."