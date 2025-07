Kilmer Sports Ventures vient de franchir un cap historique. En moins de six mois, plus de 67 millions d’euros ont été injectés dans les caisses de l’ASSE via deux augmentations de capital. Du jamais vu dans l’histoire récente des Verts.

L’année 2025 marque un tournant pour l’AS Saint-Étienne sur le plan économique. Kilmer Sports Ventures, propriétaire unique de l’ASSE, poursuit sa politique d’investissement intensif. Après une première opération de grande ampleur début janvier (31 M€ injectés), une nouvelle augmentation de capital a été officialisée le 6 juin dernier pour un montant de 36,5 M€.

Une stratégie claire : renforcer la solidité financière du club

Au total, ce sont 67 578 496 € qui ont été investis directement dans les fonds propres du club en quelques mois. Le capital social de l’ASSE Groupe, structure mère du club, est ainsi passé de 2,3 M€ à près de 70 M€. Un bond spectaculaire qui traduit la volonté du groupe canadien d’asseoir le projet stéphanois sur des bases financières solides.

Transformer la dette, accroître la capacité d’investissement

Pourquoi une telle opération ? Contrairement à un prêt d’actionnaire, une augmentation de capital permet d’injecter de l’argent sans remboursement prévu. Cela renforce immédiatement les capacités d’investissement du club tout en réduisant mécaniquement la dette. C’est une manière pour Kilmer de prouver son engagement sur le long terme.

Cette restructuration comptable s’inscrit dans une logique de stabilisation post-relégation, mais aussi dans une perspective de croissance à moyen terme. En clair : préparer le retour durable de l’ASSE dans l’élite du football français.

Un investisseur solide pour l'ASSE

Les Verts avancent avec un actionnaire unique, solide et désormais plus investi que jamais, au sens propre comme au figuré. Un signal fort à l’heure où l’ASSE affiche des ambitions retrouvées sur le marché des transferts et vise une remontée express en Ligue 1. Les Verts ont les moyens de leurs ambitions.

Source : ASSE Groupe