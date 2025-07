L’ASSE va enregistrer l’arrivée de Joshua Duffus, comme révélé par nos soins, mardi soir. Le dossier du jeune buteur de Brighton ne devrait pas avoir d’impact sur celui de Lucas Stassin. Les stéphanois se montrent toujours aussi fermes concernant leur pépite belge.

Le jeune attaquant belge Lucas Stassin, lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2028, est aujourd’hui l’un des noms qui revient avec insistance dans les discussions du mercato estival 2025-2026. Auteur d’une saison pleine sous les couleurs stéphanoises, ponctuée de 12 buts et 4 passes décisives en championnat, il a confirmé les espoirs placés en lui depuis son arrivée dans le Forez.

Son profil séduisant d’avant-centre moderne, capable à la fois de conclure les actions et de faire jouer ses coéquipiers, attise logiquement les convoitises de plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. Pourtant, l’avenir de Stassin reste incertain, entre les ambitions sportives de l’ASSE et les envies d’évolution de carrière du joueur.

De nombreuses convoitises pour Stassin

Révélé comme l’un des éléments offensifs les plus prometteurs de la Ligue 1 lors de la saison écoulée, Stassin a attiré l’attention de nombreuses formations européennes. Son sang-froid devant le but, sa qualité technique et son sens du collectif en font un atout rare pour son âge. De quoi susciter l’intérêt de clubs étrangers prêts à miser sur sa marge de progression.

Les exigences financières de l’ASSE ont d’ores et déjà refroidi plusieurs prétendants, notamment en Ligue 1. Rares sont les équipes de l’élite en mesure de mobiliser un tel budget hors du top 5. À ce stade, seule l’ambitieuse formation du Paris FC semble disposer de la surface financière nécessaire pour tenter une offensive. Aucune offre concrète n’aurait encore été formulée auprès du club ligérien, comme l’a rappelé le site Le10Sport. Le dossier Stassin pourrait donc s’installer dans la durée, au risque d’animer le mercato jusqu’à ses dernières heures.

Un retour dans le groupe attendu prochainement

Parallèlement à cette agitation autour de son avenir, Lucas Stassin traverse une période particulière sur le plan personnel. Absent des deux premiers matchs amicaux de l’ASSE cet été, l’international espoirs belge se remet d’une intervention chirurgicale à un pied. Après avoir manqué la fin de saison dernière, les supporters stéphanois espèrent le revoir sous le maillot Vert.

Ce contretemps a un temps alimenté les rumeurs d’un transfert imminent, certains y voyant une manière de le préserver avant un départ. Mais l’entourage du joueur a tenu à mettre les choses au clair : la priorité absolue reste sa rééducation et un retour progressif à la compétition. Son objectif est de reprendre le rythme lors du stage à Aix-Les-Bains. Il pourrait prendre part à la rencontre amicale face au Servette où face… au Paris FC. Un adversaire qui, hasard du calendrier ou symbole, fait partie des clubs intéressés par son profil.

Stassin ne forcera pas son départ pendant le mercato

Malgré les incertitudes liées à son avenir, Stassin n’entend pas entrer en conflit avec l’ASSE, a en croire les mots de Sacha Tavolieri. Conscient de ce que le club lui a apporté, il refuse toute idée de bras de fer. Cependant, il ne cache pas non plus son désir de franchir un cap dans sa carrière et de relever un nouveau défi, à condition que toutes les parties trouvent un terrain d’entente. Le jeune belge espère disputer la Coupe du Monde en Amérique du Nord, l’été prochain.

En attendant une éventuelle offre à la hauteur des attentes stéphanoises, les dirigeants du club ligérien savent que le départ de Stassin, s’il devait se produire, poserait un réel défi pour l’équilibre de l’effectif. L’ASSE nourrit des ambitions élevées pour la saison à venir et se priver d’un élément aussi décisif en attaque pourrait fragiliser ces objectifs. C’est pourquoi la direction se montre inflexible, bien consciente qu’un transfert tardif – courant août – reste une hypothèse plausible.

C’est généralement à ce moment-là que des clubs étrangers, parfois pris de court par des mouvements imprévus, sont prêts à formuler des propositions conséquentes. En attendant, Lucas Stassin continue de travailler en coulisses pour revenir au meilleur de sa forme.

Sa présence pour le premier match de championnat face à Laval devient de plus en plus crédible au fil des semaines. Le dossier semble parti pour s’éterniser et pourrait bien ne pas être réglé début août. Les supporters stéphanois, eux, espèrent encore profiter du talent de leur attaquant au moins quelques mois supplémentaires, avant qu’un éventuel départ ne vienne clore ce feuilleton qui s’annonce comme l’un des plus scrutés du mercato.

L’ASSE attend une offre démesurée pour vendre son joyau

L’arrivée de Joshua Duffus ne devrait pas être liée à l’avenir de Lucas Stassin. Selon Le Progrès, Le club stéphanois céderait son buteur belge uniquement en cas "d’offre démesurée". La position de l’ASSE est claire depuis juin : Le club compte sur Lucas Stassin pour la saison 2025-2026.