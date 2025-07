Après avoir porté les couleurs de l’ASSE lors de la saison 2023-2024, Stéphane Diarra prend un nouveau virage dans sa carrière. L’ailier ivoirien de 26 ans s’est engagé avec le FC Alverca, club portugais ambitieux évoluant en 1ère division portugaise.

Il avait laissé une trace contrastée dans le Forez. Prêté à l’AS Saint-Étienne par Lorient lors de la saison 2023/24, Stéphane Diarra avait alterné le bon et le moins bon sous les ordres de Laurent Batlles avant de gravement se blesser. Son dynamisme et sa percussion avaient séduit par séquences, sans toutefois suffire à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Un an plus tard, le joueur formé au Stade Malherbe de Caen quitte définitivement la France… direction le Portugal.

Le FC Alverca, un choix surprenant mais ambitieux

C’est une destination peu commune pour un joueur passé par la Ligue 1, mais elle pourrait bien relancer la carrière d’un ailier au talent certain. Stéphane Diarra s’est officiellement engagé avec le FC Alverca, nouveau pensionnaire de première division portugaise.

Le club a officialisé l’arrivée du joueur ivoirien ce mardi via ses canaux officiels : « Stéphane Diarra est un renfort de poids pour notre secteur offensif. Sa vitesse, sa percussion et son expérience au plus haut niveau français seront des atouts majeurs pour atteindre nos objectifs cette saison. »

Un parcours marqué par la Ligue 1 et la Ligue 2

Révélé au Mans en Ligue 2, Stéphane Diarra avait ensuite été transféré à Lorient pour un montant avoisinant les 3 millions d’euros en 2020. Il y a disputé 58 matchs en Ligue 1, inscrivant deux buts et livrant quelques prestations remarquées grâce à sa vivacité sur le côté droit. En 2023, à la recherche de temps de jeu, il est prêté à l’ASSE pour une saison.

Dans le Forez, il est rapidement titularisé par Laurent Batlles. Toutefois, il se fait faucher en janvier par une rupture ligamentaire au genou. Saison terminée pour un joueur qui verra ses coéquipiers voler vers la Ligue 1 en fin de saison. S’il n’a pas été décisif sur le plan statistique (aucun but, deux passes), il a souvent été utilisé comme dynamiteur de fin de match. Il aura notamment marqué les esprits lors du déplacement à Caen, où son entrée en jeu avait inversé la dynamique.

Un nouveau départ pour se relancer

À 26 ans, Diarra doit retrouver du rythme et de la constance. Le FC Alverca lui offre une opportunité de repartir sur un projet où il pourra s’exprimer pleinement. Moins exposé médiatiquement, mais plus central dans le jeu d’une équipe ambitieuse, l’Ivoirien espère remettre sa carrière sur les rails.

Son profil rapide, percutant et technique colle parfaitement au football portugais, où les joueurs de couloir ont souvent la part belle. Reste désormais à transformer l’essai sur le terrain.

"Je veux donner tout ce que j'ai [pour le club]. Je suis ravi de faire partie de ce moment historique qui correspond au retour en première division", a déclaré Stéphane Diarra lors de l'officialisation de son transfer au FC Alverca.