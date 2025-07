Après avoir levé les options d'achat d'Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, l'ASSE a enregistré les renforts de Mahmoud Jaber et Chico Lamba. Les dirigeants stéphanois doivent encore peaufiner un puzzle complexe. Eirik Horneland attend des recrues rapidement. Notamment au poste de latéral gauche. Plusieurs joueurs pourraient répondre aux critères de la cellule de recrutement.

Avec 77 buts encaissés en 34 journées, la défense a trop régulièrement été mise à mal la saison dernière. Un vaste chantier rapidement désigné comme prioritaire pour les dirigeants de l'ASSE. Maxime Bernauer et Chico Lamba ont déjà été recrutés dans l'axe. Les couloirs restent également au cœur des discussions entre la cellule de recrutement et Eirik Horneland. Dans le couloir droit, il faut dégraisser et trouver une porte de sortie à Yvann Maçon. A gauche, il ne reste plus que le jeune Lassana Traoré. Ce dernier n'est clairement pas encore prêt pour prétendre à une place de titulaire.

Mercato : Une priorité pour l'ASSE

Léo Pétrot non renouvelé, Pierre Cornud parti au Maccabi Haifa, l'ASSE aimerait valider un renfort rapidement à ce poste. Avant de partir à Aix les bains pour le second stage estival : mercredi 16 juillet. Dans cette optique, voici plusieurs joueurs qui pourraient plaire à l'ASSE. De simples propositions de la part de notre rédaction.

Matheus Pereira - Santa Clara - 24 ans

L'ASSE apprécie le championnat portugais. Cette Ligue regorge de talents abordables à des salaires très raisonnables. Après Chico Lamba, les Verts pourraient se tourner vers Matheus Pereira. Ce brésilien de 24 ans a rejoint Santa Clara l'été dernier. Il s'agit d'un profil offensif qui jouait plutôt dans un rôle de piston cette saison. Avec percussion et dépassement de fonction, il s'est rapidement imposé comme l'une des valeurs sûres de son équipe qui vient de terminer 5ᵉ derrière le top 4 de Liga Portugal. Avec quatre passes décisives en 28 apparitions, il présente un profil séduisant pour dynamiser le couloir gauche de l'AS Saint-Etienne. Il est aujourd'hui estimé à 2.5 millions d'euros. une cote qui grimpe en flèche ces derniers mois pour l'ancien joueur de Cruzeiro.

Zakaria Ariss - Bastia - 21 ans

Il est l'une des révélation de la dernière saison de Ligue 2. A tel point que le Dynamo Zagreb et Lens le surveillent de très près. À 21 ans, le bastiais ne manque pas de prétendants. Il faut dire que ses 29 apparitions sous le maillot du Sporting ont eu de quoi séduire. Solide défensivement, bon contre-attaquant, ce franco-marocain a tout pour réaliser une belle carrière. Estimé à 2 millions d'euros par transfermarkt, il faudra se montrer convaincant pour l'attirer à l'ASSE. Zakaria Ariss a tout du bon coup cet été.

Tuur Rommens - Westerlo - 22 ans

Coéquipier de Lucas Stassin en Espoirs et à Westerlo, Tuur Rommens a brillé cette saison. Ce latéral gauche est revenu dans son club formateur après un passage de plusieurs saisons à Genk. Le natif de Turnhout devrait faire ses valises cet été. Lui aussi ne manque pas de prétendants. Observé de près en Allemagne, en France, en Espagne et en Angleterre, il ne devra pas se tromper dans son choix de destination. Solide défensivement (1m85), ce jeune joueur est naturellement porté vers l'avant. Il s'est imposé comme un joueur déjà particulièrement fiable cette saison : 38 apparitions dont 37 en tant que titulaire. Les dirigeants de l'ASSE connaissent déjà leurs homologues de Westerlo (cf. Stassin). Alexandre Lousberg connait également très bien le joueur. De quoi se pencher sur le dossier ?

Noah Persson - Young Boys - 21 ans

Un suédois à l'ASSE ? En tout cas, Noah Persson a un profil séduisant. Avec sa patte gauche de velours, il est très porté vers l'avant sans oublier son rôle de défenseur. Après avoir pris son envol pour les Young Boys de Bern, il aura fallu un prêt au Grasshoppers pour prendre la pleine mesure de ce qui lui reste à accomplir. À 21 ans, il sort d'une saison pleine où il aura joué 34 rencontres. Un prêt payant pour le jeune suédois qui s'est imposé comme l'un des meilleurs latéral gauche de Super League. Barré par la concurrence de l'international algérien Jaouen Hadjam, il pourrait quitter la Suisse cet été. Une belle opportunité pour l'AS Saint-Etienne ?

Eric Kahl - AGD - 23 ans

Et si l'ASSE se penchait à nouveau sur le marché scandinave ? Eric Kahl est un autre suédois tout aussi séduisant. Formé à AIK, il a rejoint son club actuel danois d'Aarhus GF en 2021. A 23 ans, il grimpe les échelons et s'impose comme l'une des valeurs sûres de Danish Superliga. Doté de la double nationalité, ce gaucher de 21 ans pourrait rejoindre la sélection de la Thaïlande. Un avantage commercial qui serait non négligeable pour l'AS Saint-Etienne. Capable de jouer en défense centrale, il pourrait venir rendre des services dans l'axe de l'arrière-garde stéphanoise. Estimé à 1.8 million d'euros, il parait aujourd'hui abordable pour les finances des Verts.

Urgence pour l'ASSE ?

A l'occasion de son retour en Ligue 1, l'ASSE avait dû composer face à l'AS Monaco. Marwan Nzuzi et Bèrés Owusu avaient dû être alignés. Une situation que ne souhaitent assurément pas vivre Eirik Horneland. Les dirigeants s'activent en ce sens. Reste à savoir sur qui leur choix se portera.