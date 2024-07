Désormais promue en Ligue 1, l’ASSE ne tarde pas à se renforcer pour survivre. Deux prolongations ont été actées (Moueffek, Nadé), et quatre joueurs se sont engagés avec le club du Forez. Le mercato se poursuit, et les pistes s’enchainent.

La préparation des Verts s’accélère. À moins d’un mois de la reprise, Saint-Etienne s’est imposée ce samedi face à Villarreal.

Olivier Dall’Oglio a par ailleurs exprimé sa satisfaction après l’amical : « C’est un match qui se termine plutôt bien. On a vu des choses intéressantes et d’autres à corriger. L’état d’esprit est déjà pas mal. Les jeunes joueurs se montrent, ils prennent confiance, les anciens sont toujours présents et les nouveaux commencent à bien s’intégrer. C’est un match qui va nous servir pour bien bosser et préparer la suite. »

Dall’Oglio espère se renforcer durant le mercato

Et si le score (3-1) pourrait laisser croire que l’effectif est prêt à disputer des matchs à enjeux, la rencontre a surtout permis de souligner quelques manques. Davitashvili s’est particulièrement illustré (deux buts, une passe décisive), mais Saint-Etienne est resté timide en première période.

Le coach de l’ASSE a relevé un manque d’expérience à combler durant le mercato, après le match de préparation face à Clermont (1-1) : « On a besoin de joueurs d’expérience. On en déjà un mais il nous en faudra au moins un ou deux de plus. Les pertes de balles récurrentes qu’on fait depuis longtemps ? On attend des garçons capables de poser le ballon. Mais ça n’est pas si simple avec les droits TV. Il faut recruter malin, il faut donc parfois attendre et les coaches n’aiment pas ça ».

L’ASSE prête à piocher à Bordeaux ?

Et si le club du Forez a déjà déboursé pas moins de six millions d’euros pour acquérir Zuriko Davitashvili, Saint-Etienne pourrait continuer de piocher chez les Girondins.

FootMercato révélait ce vendredi l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 pour Pédro Diaz. Une piste que nous avons été en mesure de confirmer. Saint-Étienne apprécie le joueur, et voit en ce dernier une réelle opportunité de marché. Pour autant, le journaliste de l’Equipe Emery Taisne affirme un départ pour l’Espagne. Une destination que le joueur privilégierait. Le Rayo Vallecano, Espanyol Barcelone et Getafe sont sur le coup.

Une pépite Girondine à l’ASSE

Également, le quotidien avance que Mathis Angely serait suivi par l’ASSE. L’international u17 s’est révélé la saison dernière avec le club au scapulaire. Le défenseur dispute son premier match en professionnel le 6 avril face à Caen, avant d’enchaîner face à Bastia, Laval, Dunkerque et Ajaccio. Une révélation. Fort d’un gros volume de jeu, et de qualités de relances, Angely a terminé la saison titulaire à Bordeaux. Plusieurs écuries françaises (Nantes, Lens, Reims, Montpellier) et étrangères se sont également positionnées. Le défenseur privilégie son pays natal.