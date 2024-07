Le mercato de l’ASSE promet encore de nombreuses agitations. En effet, tant sur le plan des arrivées que des départs, le club veut faire évoluer son effectif. Pour cela, un critère bien particulier est recherché par le coach stéphanois.

Dall’Oglio identifie un manque d’expérience à l’ASSE !

En ligue 1, le standing des équipes sera tout autre qu’en ligue 2. Après ASSE-CF63, Olivier Dall’Oglio a évoqué un manque sur l’effectif qui est nécessaire de combler d’ici la fin du mercato : « On a besoin de joueurs d’expérience. On en déjà un mais il nous en faudra au moins un ou deux de plus. Les pertes de balles récurrentes qu’on fait depuis longtemps ? On attend des garçons capables de poser le ballon. Mais ça n’est pas si simple avec les droits TV. Il faut recruter malin, il faut donc parfois attendre et les coaches n’aiment pas ça… ».

Alors qu’Olivier Dall’Oglio peut profiter de l’arrivée de quatre nouveaux joueurs, seul Yunis Abdelhamid fait figure de non-novice. Un paramètre que le staff stéphanois compte corriger

Matchs cumulés dans le Big 5 européen

Afin d’identifier dans quelle mesure ce manque d’expérience est criant face à la concurrence, nous nous sommes penchés sur le nombre de matchs joués par l’ensemble de l’effectif. Nous avons pris le soin de ne répertoriés que les matchs d’un championnat du big five (Premier League, Serie A, La liga, la Bundesliga et la Ligue 1). Les données sont tirées du site Transfermarkt.

1. PSG : 3.710 matchs cumulés

2. Lyon : 3.233 matchs cumulés

3. Marseille : 3.157 matchs cumulés

4. Lens : 2.891 matchs cumulés

5. Nice : 2.868 matchs cumulés

6. Rennes : 2.358 matchs cumulés

7. Montpellier : 2.376 matchs cumulés

8. Lille : 2.350 matchs cumulés

9. Nantes : 2.305 matchs cumulés

10. Monaco : 2.176 matchs cumulés

11. Brest : 2.004 matchs cumulés

12. Angers : 1.367 matchs cumulés

13. Reims : 1.214 matchs cumulés

14. Strasbourg : 981 matchs cumulés

15. ASSE : 977 matchs cumulés

16. Le Havre : 908 matchs cumulés

17. Toulouse : 608 matchs cumulés

18. Auxerre : 488 matchs cumulés

En conclusion, l’ASSE présente à peine 1000 matchs cumulés joués au sein de son effectif. De plus, sur les 977 mtahcs cumulés, Yunis Abdelhamid en compte 219. Seuls trois joueurs de l’effectif ont plus de 100 matchs professionnels dans un championnat du big 5 (Abdelhamid, Monconduit et Appiah). Une donnée qui forcément interpelle !