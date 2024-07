Lors de leurs deux premiers matchs de préparation, les Stéphanois ont connu une défaite et une victoire. Le succès acquis face à Villarreal est particulièrement intéressant, surtout avec ce qui a été proposé en seconde mi-temps. Vainqueuse 3-1, l’ASSE a pu mettre en valeur ses nouvelles recrues.

Durant le premier acte, Villarreal a eu plusieurs fois l’occasion de mener au score. La moindre perte de balle de la défense stéphanoise se transformait en occasion franche. Heureusement pour l’ASSE, les Espagnols se sont montrés plusieurs fois maladroits ou ont buté sur Gautier Larsonneur. Cependant, l’ASSE a fini par craquer dans le temps additionnel.

Avec une équipe presque totalement remaniée, la seconde mi-temps a été plus maîtrisée. Étienne Green a été peu mis à contribution. Les jeunes Stéphanois, et plus particulièrement Zuriko Davitashvili, se sont particulièrement illustrés. Retour sur la rencontre grâce au résumé vidéo proposé par le club de Villarreal.