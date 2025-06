La campagne d’abonnement de l’AS Saint-Étienne a débuté ce mercredi 18 juin. Un moment clé dans la préparation d’une saison décisive, où le soutien des supporters devra faire toute la différence pour espérer un retour en Ligue 1.

À Saint-Étienne, les tribunes ne se contentent pas d’accompagner le match : elles en sont le moteur. Et pour cette saison 2025-2026, où l’accession à l’élite est une nécessité plus qu’un objectif, la ferveur des supporters sera plus que jamais un atout.

Dès 9h ce mercredi, les abonnements sont disponibles sur la billetterie officielle (billetterie.asse.fr) et aux guichets du stade Geoffroy-Guichard. Le club insiste : seuls les abonnements souscrits par ces canaux officiels sont garantis valides.

Tous les fans, qu’ils soient anciens abonnés ou nouveaux passionnés, peuvent dès maintenant réserver leur place pour vivre les 17 rencontres de Ligue 2 BKT à Geoffroy-Guichard, ainsi que les 11 matchs à domicile de l’équipe féminine au stade Salif-Keita.

Les Kops déjà pleins à craquer

Les Kops Nord et Sud affichent d’ores et déjà complet. Ces zones populaires, véritables cœurs battants du stade, ne disposent plus de disponibilités, ce qui pourrait restreindre les options pour certains fidèles du Chaudron.

Les abonnés actuels ont jusqu’au 18 juillet pour conserver leur siège. Passé ce délai, leur abonnement sera automatiquement reconduit selon les mêmes modalités que l’an dernier (hors tarif), exclusivement via e-carte.

Changement d’offre : démarches à suivre

Les abonnés souhaitant modifier leur formule doivent suivre une procédure spécifique.

Pour les Kops : contacter le 04 77 92 31 70.

Pour les tribunes Henri-Point et Pierre-Faurand : les ajustements peuvent être faits directement via l’espace personnel sur le site officiel.

Des offres tarifaires pour tous les profils

Les tarifs varient selon la tribune et la formule choisie :

L’abonnement standard

Ou la formule “12ème Homme”, qui comprend des avantages exclusifs (15 % de réduction à la boutique, visite du musée, accès illimité à ASSE.TV, etc.).

Des réductions sont prévues pour les moins de 16 ans, les étudiants et les seniors de 65 ans et plus (sur présentation d’un justificatif). Tous les abonnements incluent également l’accès aux 11 matchs de l’équipe féminine à domicile.

Pour découvrir tous les détails de l’offre et consulter la grille tarifaire complète, rendez-vous sur asse.fr.

Départ canon pour l’ASSE

Lors de la première journée de la campagne d’abonnement 2025-2026, plus de 1 500 abonnements ont été souscrits, dont près de 300 par de nouveaux abonnés par rapport à la dernière saison en Ligue 1. Ce chiffre représente trois fois plus de souscriptions que lors du lancement de la campagne 2022-2023 (après la dernière relégation) et 50 % de plus que lors de la campagne 2023-2024. À titre de comparaison, la saison dernière, 2 700 abonnements avaient été enregistrés après le premier jour suivant la montée en Ligue 1.