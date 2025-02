Bien que la crainte d'une relégation en Ligue 2 plane sur le club, Kilmer Sport garde sa ligne directrice quant à son projet. Désireux de recruter des profils à fort potentiel pour les développer et ainsi rendre l'équipe meilleure sur le moyen terme, le club devrait enregistrer l'arrivée d'un latéral gauche pour la saison prochaine : Lassana Traoré.

C'est une information sortie par EVECT hier et confirmé par le Progrès, le club va enregistrer la signature du défenseur gauche Lassana Traoré. Ce mardi, il s'est même entraîné avec le groupe professionnel afin de se familiariser avec son futur nouvel environnement.

C'est un joueur qui arrive en provenance de l'académie Diambars au Sénégal. Majeur seulement à partir de mai, le joueur verra son contrat être homologué à ce moment. On parle d'un contrat de trois saisons soit jusqu'en juin 2028. Il portera le maillot stéphanois à partir de la saison 2025-2026. Présent dans les tribunes du match contre Angers avec la tenue de l'ASSE de la tête au pied, il a pu rencontrer un joueur qu'il a connu à Diambars FC : Bamba Dieng !

Afin d'en savoir davantage sur ce joueur, nous avons sollicité l'ancien responsable de la formation à Diambars qui nous parle du joueur.

"Il a toujours été surclassé car il a des qualités physiques naturelles de puissance, de vitesse importantes. Il est très bon dans le duel." (Mike Rodrigues sur Lassana Traoré)

Mike Rodrigues : "Lassana Traoré est un 2007 qui évolue latéral gauche de préférence. Il fait partie des 2 talents les plus prometteurs de l'académie Diambars de notre génération 2007. Il a toujours été surclassé car il a des qualités physiques naturelles de puissance, de vitesse importantes. Il est très bon dans le duel. Il est agressif dans le bon sens du terme, très difficile à éliminer. Il a fait la coupe du monde U17 où il a été éliminé par la France en 8e de finale et la CAN U17 où c'était un des majeurs de l'équipe. Je sais qu'il avait fait un essai à Brest. Pour moi, c'est un bon profil.

Je suis vraiment content s'il signe à Sainté car c'est un club où il pourra continuer sa post-formation tranquillement et arriver chez les pros dans pas trop longtemps. Quand j'étais à l'académie il était parmi les meilleurs profils. Lassana Traoré a beaucoup progressé avec Christophe Chaintreuil (ex-ASSE). Pour moi, c'est une belle recrue et plusieurs clubs français auraient pu se pencher sur son profil. Après, il faut voir au niveau de l'acclimatation, l'intégration... en tout cas en terme de potentiel s'il est encadré."