La dernière journée du mercato s'annonce rythmée du côté du forez. À la recherche de renfort pour obtenir un maintien, les Verts n'ont finalisé que l'arrivée d'Irvin Cardona. Un milieu de terrain était espéré, alors que Mathis Amougou est plus que jamais sur le départ et que le dossier Ayman Kari ait capoté.

Retournement de situation dans les derniers instants du mercato

Initialement annoncé du côté de l'ASSE, Ayman Kari semblait proche de s’engager pour trois ans et demi sous la tunique verte. Mais le dossier ne s'est pas concrétisé, annonçait Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport.

Mais la situation est urgente dans l'entre-jeu stéphanois. Mathis Amougou est annoncé en partance pour Chelsea. Le club londonien insiste pour le joyau Stéphanois, déjà annoncé outre-manche avant la fermeture du mercato. Une recrue au milieu de terrain est nécessaire, tandis que peu d'options fiables sont à disposition d'Eirik Horneland. Une situation qui a même poussé le coach norvégien à aligner Lamine Fomba face à Nantes puis Auxerre.

Un Lensois proche de l'ASSE ?

Le joueur du RC Lens Nampalys Mendy serait proche de rejoindre le forez dans les dernières heures du mercato, à en croire les informations de Foot Mercato. Formé à l'AS Monaco, le milieu défensif de 32 ans est notamment passé par Leicester ou l'OGC Nice. Avec cinq petits matchs disputés depuis le début de saison, le Lensois serait également pisté par le Stade Rennais.

"Le milieu de 32 ans pourrait même être libéré par son club à six mois de la fin de son contrat, selon nos informations. Une affaire qui pourrait arranger tant les Sang et Or que ses deux poursuivants, mais surtout le champion d’Afrique 2021."