Alors que la fin du mercato hivernal se rapproche, l’ASSE renforce son effectif dans le but de se maintenir en Ligue 1. L’un des chantiers prioritaires était le milieu de terrain, un secteur en manque de profondeur et d’impact. Après l’échec Ayman Kari, l’ASSE explore d’autres pistes.

Ayman Kari : Un dossier vite refermé

Âgé de seulement 20 ans, Ayman Kari est l’un des espoirs les plus prometteurs issus du centre de formation du PSG. Milieu polyvalent, il s’est illustré en Youth League et avec les équipes de jeunes parisiennes grâce à sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à orienter le jeu. Prêté à Lorient la saison dernière, il a eu l’occasion de découvrir la Ligue 1, mais son temps de jeu limité ne lui a pas permis de s’exprimer pleinement.

En quête d’un projet où il pourra enchaîner les matchs et assumer davantage de responsabilités, Kari souhaitait rejoindre un club capable de lui offrir des perspectives de progression. L’ASSE, engagée dans une dynamique de développement des jeunes talents, semblait offrir le cadre idéal pour accélérer sa maturation sportive.

Au cours de la journée, les discussions entre l’ASSE et le PSG se sont intensifiées, aboutissant rapidement à un accord. Finalement quelques heures plus tard, RMC nous a appris que le joueur ne viendra pas à l’ASSE.

Nampalys Mendy ne viendra pas à l’ASSE

Dans le sens des départs, Mathis Amougou est plus proche que jamais de quitter l’ASSE. Le joueur formé au club va rejoindre Chelsea sur la fin du mercato. Afin d'apporter du renfort dans ce secteur de jeu, le nom de Nampalys Mendy (Lens) avait été évoqué dernièrement par Foot Mercato pour rallier le Forez. Rennes était aussi sur le dossier.

Mais selon La Voix du Nord, c'est plutôt chez les Rouge et Noir que Mendy devrait s'engager : "Ce sont les Bretons qu’il va rejoindre, une équipe rennaise qui se remplume avec les anciens Lensois (Arnaud Pouille, Brice Samba, Seko Fofana, Christopher Wooh, Arnaud Kalimuendo, et peut-être Ayanda Sishuba)."

Reste à savoir quelle est actuellement la piste prioritaire au milieu pour l'ASSE, alors que rien ne fuite pour le moment concernant l'arrivée d'un latéral droit.