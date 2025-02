La folle dernière journée du mercato hivernal : l'ASSE en pleine ébullition. La dernière journée du mercato hivernal tient toutes ses promesses, notamment du côté de l'AS Saint-Étienne, très actif dans les ultimes heures avant la fermeture du marché. Entre départs avortés, transferts quasi bouclés et recrutements espérés, les Verts vont animé cette fin de période de transferts.

Mathieu Cafaro (ASSE) en partance pour le Paris FC ?

L'ailier Mathieu Cafaro est fortement courtisé par le Paris FC. L'intérêt du club parisien pour le joueur stéphanois est nouveau, mais l'accélération des discussions ces dernières heures pourrait bien aboutir à un transfert. Cafaro, qui a alterné entre titularisations et banc cette saison, pourrait ainsi retrouver du temps de jeu et un rôle plus important au sein de l'effectif parisien. Reste à voir si les dernières négociations aboutiront à un accord final avant la clôture du marché.

Mathis Amougou à Chelsea, c'est (quasi) fait !

C'est le gros coup de ce mercato pour l'ASSE. Mathis Amougou, jeune milieu de terrain prometteur formé au club et international U19 français, va rejoindre Chelsea. Tout est bouclé, il ne manque plus que l'officialisation. Le transfert est estimé à 15 millions d'euros, une somme importante qui pourrait permettre à l'ASSE de réinvestir intelligemment.

Ce départ constitue un coup dur sur le plan sportif, mais aussi une belle reconnaissance du travail effectué au centre de formation stéphanois. Chelsea, toujours à l'affût des jeunes talents, voit en Amougou un futur grand milieu de terrain.

Peu de départs prévus pour les cadres

Malgré plusieurs rumeurs concernant les départs de cadres, Eirik Horneland devrait finalement conserver la majorité de son effectif. Anthony Briançon, Thomas Monconduit, Florian Tardieu et Lamine Fomba ne devraient pas quitter le club, sauf retournement de situation de dernière minute. Faute d'offres.

Ayman Kari, une signature qui échappe à l'ASSE

Le club stéphanois était très proche d'obtenir la signature d'Ayman Kari, jeune milieu de terrain du PSG. Tout semblait bouclé et un accord était quasiment trouvé, mais contre toute attente, les discussions se sont arrêtées. Une déception pour l'ASSE, qui voyait en Kari un renfort de qualité pour dynamiser son entrejeu. Qui du clan du joueur ou du club a stoppé les négociations, impossible de le savoir pour le moment !

Une surprise à venir ?

Si le départ d'Amougou laisse un vide, l'ASSE ne compte pas rester inactive et cherche activement un renfort au milieu de terrain dans ces dernières heures. Il pourrait s'agir de Nampalys Mendy, le joueur du RC Lens. Le club pourrait réserver une bonne surprise en dernière minute, avec une signature inattendue pour renforcer son effectif. De plus, un latéral est toujours ciblé, preuve que la direction ne laisse rien au hasard pour réussir la deuxième partie de saison.

Cette dernière journée de mercato aura été intense pour l'ASSE, entre départs confirmés, transferts avortés et attentes de dernière minute. Le club stéphanois, qui vise le maintien en Ligue 1, devra maintenant capitaliser sur son effectif pour atteindre ses objectifs. Reste à voir si une dernière surprise viendra conclure ce mercato en beauté.